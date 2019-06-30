Пожар на ярмарке в Магнитогорске тушили свыше восьми часов
Огненная катастрофа случилась в ночь на 30 июня в Магнитогорске. Загорелась Центральная ярмарка на улице Грязнова, 57. Пожар было видно из разных концов города. Сейчас МЧС заявило о полной ликвидации возгорания.
Сообщение о пожаре поступило в два часа ночи. О том, что угрозы больше нет, экстренная служба доложила в 10.21 по местному времени.
— Для ликвидации последствий пожара было привлечено 90 человек, 29 единиц техники, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Жертв пожара удалось избежать. А коммерсанты тем временем подсчитывают ущерб. По предварительным оценкам, он превышает десятки миллионов рублей. Потерян не только товар и торговые помещения. Получается, что сотни людей временно потеряли работу.
Периметр вокруг рынка охраняет полиция, ГИБДД регулирует движение и следит, чтобы машины оставляли на безопасном расстоянии.
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Пожар в Магнитогорске: ранее утро, рынок еще дымится.
ИСТОЧНИК KP.RU