В правительстве высказались об информации о переносе саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска
Челябинск продолжают активно готовить к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году. В городе реконструируют аэропорт, возводят конгресс-холлы, строят гостиницы, ремонтируют дороги, приводят в порядок гостевые маршруты и прочее.
Однако среди горожан идут разговоры, что южноуральскую столицу не успеют подготовить к положенному сроку, и место проведения саммитов перенесут.
Сегодня, 1 июля, политолог Александр Подопригора сообщил, что новой площадкой для проведения саммитов может стать Санкт-Петербург.
— Как сообщили нам хорошо осведомленные люди, в Москве принято решение о проведении саммита ШОС 2020 года в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске, — написал он на своей странице в Livejournal.
Он предложил, что официально это решение озвучат после сентябрьских выборов.
Однако в пресс-службе правительства Челябинской области журналистам пояснили, что информация о смене места проведения саммитов не поступала.
Напомним, ранее ходили слухи, что саммиты ШОС и БРИКС уйдут в Сочи или Екатеринбург.
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ИСТОЧНИК KP.RU