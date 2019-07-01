В правительстве высказались об информации о переносе саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска

СЕГОДНЯ 20:42 2019-07-01T21:00:15+03:00

Саммиты должны пройти в Челябинске летом 2020 года.

Появились сведения, что международные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге

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Челябинск продолжают активно готовить к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году. В городе реконструируют аэропорт, возводят конгресс-холлы, строят гостиницы, ремонтируют дороги, приводят в порядок гостевые маршруты и прочее.

Однако среди горожан идут разговоры, что южноуральскую столицу не успеют подготовить к положенному сроку, и место проведения саммитов перенесут.

Сегодня, 1 июля, политолог Александр Подопригора сообщил, что новой площадкой для проведения саммитов может стать Санкт-Петербург.

— Как сообщили нам хорошо осведомленные люди, в Москве принято решение о проведении саммита ШОС 2020 года в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске, — написал он на своей странице в Livejournal.

Он предложил, что официально это решение озвучат после сентябрьских выборов.

Однако в пресс-службе правительства Челябинской области журналистам пояснили, что информация о смене места проведения саммитов не поступала.

Напомним, ранее ходили слухи, что саммиты ШОС и БРИКС уйдут в Сочи или Екатеринбург.

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ИСТОЧНИК KP.RU