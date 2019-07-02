На месте разрушенного взрывом дома в Магнитогорске открыли сквер
В городе металлургов завершилась реконструкция территории возле печально известного дома по Карла Маркса, 164. На месте разрушенных взрывом подъездов строители разбили сквер. Пешеходную зону замостили гранитной плиткой, установили скамейки и высадили 39 молодых кленов по количеству погибших.
Помимо самого сквера капитально отремонтировали детский клуб, в котором взрывная волна выбила все стекла. Появилась в новом сквере и спортивная площадка. Во дворе расширили проезд, сделали паковочные карманы.
На торцах разделенной на две части многоэтажки художники нарисовали гигантское граффити. На одном фасаде появились белые облака, а на другом взмывающая в небо стая белых птиц.
Строители, как и обещали, закончили работы к памятной дате — полгода со дня трагедии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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