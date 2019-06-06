Квартиры взорвавшегося дома в Магнитогорске попали в черный список

Во дворе дома по пр. Карла Маркса, 164 с утра до позднего вечера кипит работа. От рухнувшего седьмого и соседнего с ним восьмого подъездов, где до взрыва жили две сотни человек, не осталось и следа. Их разобрали до последнего кирпича. Многоэтажка теперь разделена на две части. На образовавшемся пустом месте строят сквер со скамейками и клумбами. Рабочие уже укладывают гранитную плитку — мостят будущую аллею. В ней заранее приготовили посадочные ямы для 39 деревьев в память о погибших.

Напомним, взрыв прогремел в Магнитогорске 31 декабря примерно в шесть часов утра. Официальная причина — утечка бытового газа. Обрушился целый подъезд. Под завалами погибли 39 человек. Власти пообещали расселить всех жильцов. Однако переезжать решили не все. Корреспондент «Комсомолки» узнала, что сейчас происходит на месте трагедии.

Строители спешат закончить все работы к Дню города, который будут отмечать 21 июля.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

РАБОЧИЕ СПЕШАТ К ВИЗИТУ ПРЕЗИДЕНТА

Все работы собираются закончить к Дню города, который будут отмечать 21 июля. В этот день в Магнитогорске ждут визита Владимира Путина. Ходят слухи, что он может прилететь, чтобы проверить, как выполняют его поручение по помощи жильцам многоэтажки.

— Раньше у нас труба теплотрассы проходила над землей по детской площадке. Несколько лет мы жаловались властям — просили ее убрать. Нам отвечали, что это невозможно. А тут за несколько дней опустили ее под землю. Все пешеходные дорожки внутри двора заменили. Установили новые бордюры. Сейчас закатывают асфальт, — делятся радостью жильцы многострадального дома.

На месте трагедии появится сквер со скамейками и клумбами.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

После трагедии восстановили фасады, отремонтировали крыши и лифты. Старые деревянные рамы в подъездах поменяли на пластиковые стеклопакеты, стены покрасили в нежно-розовый цвет.

«ШАНСОВ ПРОДАТЬ ЖИЛЬЕ НЕТ»

Тем не менее, народ потихоньку съезжает. Жительница шестого подъезда Наталья живет на одном этаже вместе с сыном.

— Мы уже получили сертификаты на две квартиры, купили на них дом, будем объединятся и жить вместе. Здесь оставаться страшно. Кроме того, неизвестно что будет дальше: сможем ли мы когда-нибудь продать свои квартиры, учитывая, что у риэлторов они в черных списках, — рассказывает Наталья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685161" frameborder="0"></iframe> 39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

Специалисты по недвижимости подтверждают этот факт.

— В ближайшие годы у жильцов этого дома нет никаких шансов продать свое жилье. У покупателей еще долго будет срабатывать психологический фактор. Квартиру здесь отважится купить только тот, кто ничего не знает и не слышал о трагедии, — рассказали «Комсомолке» в магнитогорском риэлторском агентстве.

Вечером с наступлением темноты в редких окнах шестого подъезда загорается свет. Из 50 семей здесь остались жить всего девять. На некоторых этажах опечатаны все квартиры. Шестой подъезд примыкал к рухнувшему. В других подъездах пожелавших переехать оказалось гораздо меньше.

Переезжать отсюда решили далеко не все.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Опустевшие квартиры забирает себе муниципалитет. В дальнейшем городские власти планируют отдать их переселенцам из ветхо-аварийных домов.

На торцевой стене дома, той самой, где во время разбора завалов спасатели обнаружили уцелевшую на стене икону Пресвятой Богородицы, на днях появилась стая белых птиц.

Южноуральские художники Михаил Котлованов и Тимур Абдуллаев рисуют на фасаде гигантское граффити. Ранее жители дома отказались от идеи возведения на месте трагедии памятника, стелы или часовни. Большинство одобрило композицию на торцевых стенах. На одной — белые облака. На другой — 39 птиц, напоминающих бумажных журавликов, которые увековечат память погибших.

Несмотря на благоустройство, жилье в этом месте фактически обесценилось.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

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