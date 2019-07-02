Пара из Челябинска за сутки собрала миллион на операцию своему еще не родившемуся ребенку
Супруги Алексей и Алена Романенко ждут первенца. На УЗИ, где ребята должны были узнать пол малыша, врачи сообщили страшную новость: у крохи — спинномозговая грыжа. Это значит, что девочка может родиться инвалидом. Хотя было видно, что она двигает и руками, и ногами, значит, стадия еще не запущенная. В России эта патология звучит, как приговор, и врачи намекнули на аборт.
Но Романенко узнали, что в Германии делают операции, которые могут все исправить. Цена — 15 тыс. евро, это в районе 1 млн 100 тыс. рублей. Для молодой пары сумма неподъемная. Решили собирать деньги. Разместили посты в соцсетях. Их стали активно репостить.
За сутки будущие родители собрали необходимую сумму. Присылали кто по 100, кто даже по 5-8 рублей. Самый большой перевод был 35 тысяч.
Сейчас ребята проходят обследования и готовятся к поездке в Германию. Обо всех своих действиях они ведут отчет в соцсетях.
— Были в центре Алмазова (г.Санкт-Петербург). Мы, конечно, под впечатлением от уровня! Во всех диалогах с врачами не было ни намека на аборт, было уважение и объяснение того, какие варианты действий есть. Прошли УЗИ с консультацией нейрохирурга и сделали МРТ плода. Результаты больше ободряющие, чем угнетающие! У нашей малышки много шансов на здоровое будущее, получили добро от врачей лететь в Германию.
Сейчас ребята оформляют визу.
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ИСТОЧНИК KP.RU