Экс-директор ХК «Трактор» Иван Сеничев возглавил Магнитогорский молочный комбинат

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-02T10:47:34+03:00

Он нашел работу через три месяца после увольнения из клуба

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Бывший директор челябинского «Трактора» вышел на новую работу. Иван Сеничев возглавил предприятие в родном Магнитогорске.

Напомним, в начале апреля Алексей Текслер провел коренную реорганизацию в руководстве хоккейного клуба. Со своих постов уволены директор Иван Сеничев и генеральный менеджер Евгений Губарев. На место спортивного босса челябинского клуба был назначен бизнесмен Борис Видгоф.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/701226" frameborder="0"></iframe> Ивана Сеничева уволили из «Трактора».Андрей АБРАМОВ

Сам Иван Сеничев отметил, что на тот момент его трехлетний контракт с «медведями» как раз истекал. Одной из причин называлось и слабое выступление челябинского клуба в сезоне 2018/2019.

Спустя почти три месяца стало известно, что экс-директор «Трактора» стал главой Магнитогорского молочного комбината. На предприятии корреспонденту «КП-Челябинск сообщили, что Сеничев работает здесь руководителем с 24 июня.

Имя Ивана Сеничева связано с громкими скандалами. До назначения в «Трактор» он был вице-губернатором, но ему пришлось уволиться после того, как он оскорбительно высказался о Челябинской области. Уже в клубе он отметился другой историей — держал на дорогом контракте своего зятя Данила Мамаева. Хоть хоккеист ничем и не отличился, но его продолжали выпускать на лед до тех пор, пока он не развелся с дочерью Ивана Сеничева.

ИСТОЧНИК KP.RU