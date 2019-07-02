2019-07-02T10:47:34+03:00
Общество

Экс-директор ХК «Трактор» Иван Сеничев возглавил Магнитогорский молочный комбинат

Он нашел работу через три месяца после увольнения из клуба
Алексей МИКУШИН
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Иван Сеничев покинул «Трактор» после провального сезона.Иван Сеничев покинул «Трактор» после провального сезона.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Бывший директор челябинского «Трактора» вышел на новую работу. Иван Сеничев возглавил предприятие в родном Магнитогорске.

Напомним, в начале апреля Алексей Текслер провел коренную реорганизацию в руководстве хоккейного клуба. Со своих постов уволены директор Иван Сеничев и генеральный менеджер Евгений Губарев. На место спортивного босса челябинского клуба был назначен бизнесмен Борис Видгоф.

Ивана Сеничева уволили из «Трактора».Андрей АБРАМОВ

Сам Иван Сеничев отметил, что на тот момент его трехлетний контракт с «медведями» как раз истекал. Одной из причин называлось и слабое выступление челябинского клуба в сезоне 2018/2019.

Спустя почти три месяца стало известно, что экс-директор «Трактора» стал главой Магнитогорского молочного комбината. На предприятии корреспонденту «КП-Челябинск сообщили, что Сеничев работает здесь руководителем с 24 июня.

Имя Ивана Сеничева связано с громкими скандалами. До назначения в «Трактор» он был вице-губернатором, но ему пришлось уволиться после того, как он оскорбительно высказался о Челябинской области. Уже в клубе он отметился другой историей — держал на дорогом контракте своего зятя Данила Мамаева. Хоть хоккеист ничем и не отличился, но его продолжали выпускать на лед до тех пор, пока он не развелся с дочерью Ивана Сеничева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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