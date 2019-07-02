Директору челябинского рекламного агентства «Элефант» предъявили обвинение в растрате
В Челябинске завершилось следствие по делу бизнесмена Михаила Смирнова. Директору рекламного агентства «Элефант» предъявлено обвинение в растрате и даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Смирнова арестовали в январе этого года. По версии следствия, он причастен к хищению денег во время проведения Российско-Казахстанского форума в Челябинске.
По данным силовиков, директор «Элефанта» подписал акт выполненных работ по транспортировке оборудования для форума. Однако те самые работы остались только на бумаге. В итоге его компания получила немалые деньги из бюджета.
Кроме этого следователи доказали, что Смирнов дал бывшему заместителю министра экономического развития Антону Бахаеву взятку в размере 1 млн рублей. За эту сумму, по версии следствия, рекламное агентство получило право стать одним из главных организаторов Российско- Казахстанского форума.
Если вина бизнесмена Смирнова будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В настоящее время оба фигуранта — Антон Бахаев и Михаил Смирнов находятся под домашним арестом.
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ИСТОЧНИК KP.RU