2019-07-02T18:05:35+03:00
Происшествия

Директору челябинского рекламного агентства «Элефант» предъявили обвинение в растрате

Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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По версии следствия Смирнов причастен к хищению денег во время проведения Российско-Казахстанского форумаПо версии следствия Смирнов причастен к хищению денег во время проведения Российско-Казахстанского форумаФото: Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске завершилось следствие по делу бизнесмена Михаила Смирнова. Директору рекламного агентства «Элефант» предъявлено обвинение в растрате и даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Смирнова арестовали в январе этого года. По версии следствия, он причастен к хищению денег во время проведения Российско-Казахстанского форума в Челябинске.

По данным силовиков, директор «Элефанта» подписал акт выполненных работ по транспортировке оборудования для форума. Однако те самые работы остались только на бумаге. В итоге его компания получила немалые деньги из бюджета.

Кроме этого следователи доказали, что Смирнов дал бывшему заместителю министра экономического развития Антону Бахаеву взятку в размере 1 млн рублей. За эту сумму, по версии следствия, рекламное агентство получило право стать одним из главных организаторов Российско- Казахстанского форума.

Если вина бизнесмена Смирнова будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время оба фигуранта — Антон Бахаев и Михаил Смирнов находятся под домашним арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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