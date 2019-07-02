Директору челябинского рекламного агентства «Элефант» предъявили обвинение в растрате

СЕГОДНЯ 18:05 2019-07-02T18:05:35+03:00

По версии следствия Смирнов причастен к хищению денег во время проведения Российско-Казахстанского форума Фото: Андрей АБРАМОВ

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В Челябинске завершилось следствие по делу бизнесмена Михаила Смирнова. Директору рекламного агентства «Элефант» предъявлено обвинение в растрате и даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Смирнова арестовали в январе этого года. По версии следствия, он причастен к хищению денег во время проведения Российско-Казахстанского форума в Челябинске.

По данным силовиков, директор «Элефанта» подписал акт выполненных работ по транспортировке оборудования для форума. Однако те самые работы остались только на бумаге. В итоге его компания получила немалые деньги из бюджета.

Кроме этого следователи доказали, что Смирнов дал бывшему заместителю министра экономического развития Антону Бахаеву взятку в размере 1 млн рублей. За эту сумму, по версии следствия, рекламное агентство получило право стать одним из главных организаторов Российско- Казахстанского форума.

Если вина бизнесмена Смирнова будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время оба фигуранта — Антон Бахаев и Михаил Смирнов находятся под домашним арестом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU