Экс-директор «Гринфлайта» из-за которого встала стройка, попросил уменьшить срок в колонии

СЕГОДНЯ 05:33 2019-07-03T05:34:59+03:00

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Сергей Мануйлов возглавлял компанию «Гринфлайт», которая застраивала кварталы на Северо-Западе Челябинска. Стройка встала, стали разбираться и выяснили, что из фирмы пропали свыше миллиарда рублей. За это гендиректору компании дали 2,5 года колонии. Сейчас он пытается снизить срок заключения.

Приговор суда широко обсуждали челябинцы. Ведь своих квартир не дождались сотни семей. Обжаловал приговор Мануйлов ранее, но ничего не вышло. Тогда его адвокаты решили пойти на такую уловку: попросить у суда зачесть день в СИЗО за 1,5 дня в колонии. Однако Челябинский областной суд не согласился с этим ходатайством.

Свою вину Мануйлов признал и частично возместил многомиллиардный ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU