Количество заболевших от инфицированной рыбы в Челябинске продолжает расти
В Челябинске вспышка описторхоза. Эту болезнь человек чаще всего получает, съев зараженную рыбу. На сегодняшний день в больницы обратились уже 34 человека. У всех средняя степень тяжести.
— Все челябинцы связывают свое заболевание с употребление рыбы язь, приобретенной в магазинах Челябинска. 33 человека госпитализированы, один лечится амбулаторно, — сообщили в Роспотребнадзоре Челябинской области.
Ревизоры проводят в Челябинске осмотры рыбоперерабатывающих цехов, складов и магазинов. Рейды дают результат: в рыбе находят личинки описторхов, которые и заражают человека. Инфицирована не только сырая рыба, но и копченая. Изъято свыше шести тонн продукции.
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ИСТОЧНИК KP.RU