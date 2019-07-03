Количество заболевших от инфицированной рыбы в Челябинске продолжает расти

СЕГОДНЯ 17:38 2019-07-03T17:40:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинске вспышка описторхоза. Эту болезнь человек чаще всего получает, съев зараженную рыбу. На сегодняшний день в больницы обратились уже 34 человека. У всех средняя степень тяжести.

— Все челябинцы связывают свое заболевание с употребление рыбы язь, приобретенной в магазинах Челябинска. 33 человека госпитализированы, один лечится амбулаторно, — сообщили в Роспотребнадзоре Челябинской области.

Ревизоры проводят в Челябинске осмотры рыбоперерабатывающих цехов, складов и магазинов. Рейды дают результат: в рыбе находят личинки описторхов, которые и заражают человека. Инфицирована не только сырая рыба, но и копченая. Изъято свыше шести тонн продукции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU