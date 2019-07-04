Суд прекратил скандальное дело о сборе «дани» на ледовые городки в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-04T12:32:13+03:00

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В Магнитогорске суд прекратил уголовное преследование бывшего главы Ленинского района Ивана Крылова. Экс-чиновника обвиняли во взятках от местных бизнесменов. Но теперь все подозрения сняты. Крылова освободили из-под домашнего ареста.

— Уголовное дело о превышении полномочий и получении взятки прекращено. Крылову назначен судебный штраф, — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Магнитогорска.

Напомним, чиновника задержали в начале марта. По версии следствия, он обложил данью местных предпринимателей. Якобы Крылов просил их перечислить деньги на помощь в строительстве ледовых городков в своем районе. На самом деле, как полагали следователи, это были завуалированные взятки за решение проблем.

Крылов потерял должность главы района и попал под домашний арест. Вину он так и не признал. В итоге теперь уже бывший чиновник вышел сухим из воды. Судя по всему, силовики не смогли доказать преступные эпизоды.

ИСТОЧНИК KP.RU