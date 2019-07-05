Жители Аргаяшского района рассказали главе региона о своих проблемах

СЕГОДНЯ 06:01 2019-07-05T06:01:37+03:00

На эту встречу Алексей Текслер приехал с профильными министрами и руководителями, чтобы на месте дать им соответствующие поручения

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Больше всего было жалоб на состояние дорог, отсутствие газификации, ветхие коммунальные сети, плохую экологию. А в селе Кулуево не хватает детских садов. И.о. министра образования Александр Кузнецов пообещал, что ведомство включится в решение этого вопроса сразу, как район подготовит проект.

Что касается дорог, то здесь Алексей Текслер подчеркнул:

— Мы в этом году увеличиваем финансирование ремонта региональных дорог, но, даже наращивая объем дорожного фонда, мы все равно должны идти по приоритетам. Предлагаю создать программу на три года вперед. Кроме того, нужно, чтобы после ремонта полотна его не разбивали большегрузы. И здесь важно неравнодушие глав, важен общественный контроль. Дорогами мы будем заниматься однозначно.

Также глава региона поручил наладить бесперебойную работу скорой помощи в районе, отремонтировать спортивные сооружения и подготовить проект ФОКа.

ИСТОЧНИК KP.RU