Из мэрии Челябинска ушел чиновник, который отвечал за снос нелегальных ларьков
Из администрации Челябинска ушел Сергей Шумков. Он отвечал за МКУ «Городская среда». Это учреждение занималось сносом незаконных киосков и проводила аукционы на право аренды земли под ларьки.
В мэрии сообщили, что Шумков написал заявление по собственному желанию, после первого объезда Натальей Котовой Челябинска в статуе градоначальника. У и.о. мэра было много претензий к темпам сноса киосков.
Сергей Шумков также был депутатом райсобрания, но вынужден был прекратить работу из-за нарушений в документах.
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ИСТОЧНИК KP.RU