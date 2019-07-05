2019-07-05T09:51:19+03:00
Политика

Из мэрии Челябинска ушел чиновник, который отвечал за снос нелегальных ларьков

Его работой были недовольны
Андрей АБРАМОВ
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Сергей Шумков отвечал за снос нелегальных киосков в Челябинске, но работа велась недостаточно эффективно.Сергей Шумков отвечал за снос нелегальных киосков в Челябинске, но работа велась недостаточно эффективно.
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Из администрации Челябинска ушел Сергей Шумков. Он отвечал за МКУ «Городская среда». Это учреждение занималось сносом незаконных киосков и проводила аукционы на право аренды земли под ларьки.

В мэрии сообщили, что Шумков написал заявление по собственному желанию, после первого объезда Натальей Котовой Челябинска в статуе градоначальника. У и.о. мэра было много претензий к темпам сноса киосков.

Сергей Шумков также был депутатом райсобрания, но вынужден был прекратить работу из-за нарушений в документах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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