Из мэрии Челябинска ушел чиновник, который отвечал за снос нелегальных ларьков

СЕГОДНЯ 09:51 2019-07-05T09:51:19+03:00

Сергей Шумков отвечал за снос нелегальных киосков в Челябинске, но работа велась недостаточно эффективно.

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Из администрации Челябинска ушел Сергей Шумков. Он отвечал за МКУ «Городская среда». Это учреждение занималось сносом незаконных киосков и проводила аукционы на право аренды земли под ларьки.

В мэрии сообщили, что Шумков написал заявление по собственному желанию, после первого объезда Натальей Котовой Челябинска в статуе градоначальника. У и.о. мэра было много претензий к темпам сноса киосков.

Сергей Шумков также был депутатом райсобрания, но вынужден был прекратить работу из-за нарушений в документах.

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ИСТОЧНИК KP.RU