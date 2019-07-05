2019-07-05T11:39:28+03:00
Общество

Уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова рассмотрят заново

Экс-градоначальнику придется ответить за хищения денег
Сергей УФИМЦЕВ
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Сергей Давыдов был градоначальником четыре года.Сергей Давыдов был градоначальником четыре года.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Уголовное дело бывшего главы администрации Челябинска рассмотрят заново. Ранее Советский районный суд освободил Сергея Давыдова от преследования, но прокуратура оспорила это решение. А апелляция поддержала позицию гособвинителя.

Напомним, Давыдова обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он фактически развалил муниципальное предприятие «Челябинские коммунальные тепловые сети», которое отвечало за отопление жилых домов. Следователи полагают, что в годы управления городом он провернул такую аферу, что значительная часть денег МУП ЧКТС утекала на расчетный счет ИП «Давыдов В.И.».

Давыдову грозило семь лет колонии. Но в марте суд прекратил уголовное дело. Бывшему сити-менеджеру Челябинска выписали только судебный штраф — 40 тыс. руб.

— Гособвинитель посчитал прекращение уголовного дела необоснованным и подал апелляцию, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Теперь же он снова станет обвиняемым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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