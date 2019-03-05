Бывший градоначальник Челябинска избежал колонии

Уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска прекращено. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Советского районного суда. Сергею Давыдову, которого обвиняли в превышении полномочий, нужно только выплатить штраф в 40 тыс. руб. Хотя по этой уголовной статье ему грозило до четырех лет лишения свободы в колонии.

Давыдову инкриминировали крупный ущерб муниципальному предприятию «Челябинские коммунальные тепловые сети». Эта компания раньше обеспечивала отоплением весь город, а теперь обслуживает только юрлица.

Во время расследования силовики практически не знакомили СМИ с подробностями этой истории. Известно лишь, что из-за действий сити-менеджера МУП «ЧКТС» переплатил ООО «Городской центр начисления коммунальных платежей» крупную сумму. Речь идет о миллионах рублей.

Сергея Давыдова задержали в сентябре 2017 года. Сотрудники ФСБ провели обыски в его доме. Тогда Челябинском руководил уже Евгений Тефтелев. Давыдова сначала обвиняли по более тяжкой статье — «Мошенничество». Но позже переквалифицировали на мягкую. Он успел посидеть в СИЗО, а потом его отпустили под домашний арест.

Давыдов признал вину, частично погасил ущерб. И после этого ФСБ обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела. Не исключено, что это может быть часть какой-то сделки со следствием — возможно, бывший чиновник пообещал дать показания на более крупную рыбу.

КСТАТИ

Чем запомнился жителям Челябинска сити-менеджер Сергей Давыдов

В этой должности он проработал с лета 2010 года до декабря 2014-го. Давыдова называли человеком из команды Юревича. Сначала они вместе трудились в мэрии, а когда Михаил Юревич стал губернатором Челябинской области, его первого зама поставили руководить городом.

За четыре года Сергей Давыдов запомнился челябинцам неоднозначными решениями:

— перенос автовокзала к дворцу спорта «Юность»;

— закрытие троллейбусного депо, после чего подвижной состав стали оставлять на ночь на улице;

— вырубка деревьев по всему Челябинску во время «дорожной революции»;

— несбывшиеся обещания вырастить новые деревья взамен уничтоженных.