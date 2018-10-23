2018-10-23T14:09:36+03:00
Общество

Экс-мэру Челябинска Давыдову смягчили статью по уголовному делу

Теперь ему грозит не десять лет колонии, а всего четыре
Андрей АБРАМОВ
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Сергей Давыдов возглавил город, когда Михаил Юревич стал губернатором.Сергей Давыдов возглавил город, когда Михаил Юревич стал губернатором.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Следственный комитет передал в прокуратуру несколько томов уголовного дела Сергея Давыдова. Бывшего сити-менеджера Челябинска обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Но после нескольких месяцев следствия переквалифицировали статью на более мягкую — злоупотребление полномочиями.

Вместо десяти лет колонии, за должностное злоупотребление предусмотрено четыре года максимально. Кроме крайней меры возможен штраф или исправительные работы. Ранее давыдова обвиняли в пропаже более 300 млн руб. из МУП ЧКТС. Эта структура собирала плату за отопление в Челябинске. Сейчас полномочия у нее забрали.

В чем ныне заключаются злоупотребления Давыдова — пока не ясно. Давыдов находится в СИЗО. У него арестованы полсотни объектов недвижимости.

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