Экс-мэру Челябинска Давыдову смягчили статью по уголовному делу
Следственный комитет передал в прокуратуру несколько томов уголовного дела Сергея Давыдова. Бывшего сити-менеджера Челябинска обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Но после нескольких месяцев следствия переквалифицировали статью на более мягкую — злоупотребление полномочиями.
Вместо десяти лет колонии, за должностное злоупотребление предусмотрено четыре года максимально. Кроме крайней меры возможен штраф или исправительные работы. Ранее давыдова обвиняли в пропаже более 300 млн руб. из МУП ЧКТС. Эта структура собирала плату за отопление в Челябинске. Сейчас полномочия у нее забрали.
В чем ныне заключаются злоупотребления Давыдова — пока не ясно. Давыдов находится в СИЗО. У него арестованы полсотни объектов недвижимости.
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