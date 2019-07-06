«Всего 160 страниц, но в них — вся моя душа»: в Челябинске состоялась презентация книги Доктора Жени

СЕГОДНЯ 06:37 2019-07-06T06:37:50+03:00

Специально на нее люди приехали из других городов

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Вышла в свет книга челябинского фельдшера Евгения Косовских, который организовал проект «Другая медицина» и помогает людям, живущим на улице. По словам Доктора Жени, цель этой книги — изменить отношение людей к бездомным.

Книга вышла тиражом в три тысячи экземпляров.Фото: Валентина ВАГАНОВА

5 июля в Центре народного единства автор презентовал свое произведение. Никакого официоза и формальностей: разговоры по душам, чай с домашними угощениями, добрые пожелания и объятия.

Читатели даже подарили Доктору Жене цветы и сладости.Фото: Валентина ВАГАНОВА

На презентацию Доктор Женя пригласил всех друзей проекта — неравнодушных людей, которые следят за «Другой медициной» и помогают ей. Это были практикующие врачи, студенты-медики, организаторы других волонтерских проектов области, журналисты, а также уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова. Некоторые гости даже приехали из других городов, чтобы получить книгу лично от автора.

Гостем на презентации стала Маргарита Павлова.Фото: Валентина ВАГАНОВА

— В книге всего 160 страниц, но в них — вся моя душа. Все деньги, собранные с продажи книги, пойдут на развитие проекта. Я сам получаю с экземпляра всего 10%, из которых вычитают налог. В итоге с одной книги мне достается около 9 рублей, — рассказал Евгений.

Доктор Женя подписал книгу каждому покупателю и оставил какое-нибудь доброе пожелание, благодарность, напутствие — каждому свое.

Всем гостям автор подписал книгу.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Книгу «Другая медицина» можно найти в книжных магазинах города.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/668179" frameborder="0"></iframe> Врач для бездомных.«Ну кто-то же должен этим заниматься...» Доктор Женя не только бесплатно лечит бездомных, но и вдохновляет их начать новую жизнь

ИСТОЧНИК KP.RU