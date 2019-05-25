Книгу Доктора Жени, который лечит бездомных, будут продавать по всему миру

Фельдшер из Челябинска Евгений Косовских, известный как Доктор Женя, два года лечит людей, живущих на улице. Каждую неделю в свой выходной он выезжает на «буханке» в один из челябинских дворов и помогает бездомным. Помимо лечения подопечные получают еду, одежду и моральную поддержку — Женя вдохновляет их начать новую жизнь. Многие вернулись в социум и теперь подтягивают других.

Проект Евгения «Другая медицина» известен далеко за пределами страны. За ним следят тысячи людей, поддерживают его. Больше года назад издательство «Эксмо» предложило Доктору Жене изложить историю «Другой медицины» в книге. Сначала Евгений отказался: нет опыта в написании, да и материала для книги, казалось тогда, тоже нет.

— Меня уговорила сотрудница издательства. Она сказала: «Возможно, благодаря этой книге, больше людей узнает, что бездомным нужно помогать». Мне объяснили, что я могу писать, как пишется — живым языком. Ничего добавлять и переделывать литераторы не будут. Просто поправят ошибки, чтобы в тексте осталась душа, — говорит Евгений.

Работа заняла год. Бывало, приходилось писать по ночам — единственное свободное время от работы, учебы и волонтерства.

Так будет выглядеть книга с двух сторон. Фото: book24.ru

— В книге есть отзывы волонтеров «Другой медицины». Многие приезжали на точку приема и осознавали, что у них в жизни все прекрасно, все сложилось. Еще, конечно, я описал истории своих подопечных. Взял те, что побудили людей обратить внимание на бездомных.

Например, описан поступок бездомного Кирилла. Он спас жизнь 18-летнему парню. Отыскал в мусорном баке украденные документы на операцию и вернул их его маме. Без документов операцию могли перенести на несколько месяцев. Вскоре добро вернулось бумерангом. Мама Кирилла увидела сюжет о нем по телевизору и разыскала сына. Бездомный кардинально поменял жизнь — вернулся домой и устроился на работу.

Еще в книге история о том, как собрали деньги на похороны бездомному Владимиру. Неизвестные запинали его ногами на улице. Бродягу хотели похоронить под номером как безымянного человека, потому что у него не было документов. Но волонтеры «Другой медицины» собрали средства, отыскали могилу матери и похоронили Владимира рядом с ней. Отозвался батюшка, который бесплатно отпел его.

За работой доктора Жени следят по всему миру. Фото: Андрей АБРАМОВ.

Также Евгений написал о подопечной Наталье из Магнитогорска, которая отыскала сына через журналистов. Телевизионщики записали ее обращение, когда снимали сюжет о Докторе Жене. Сын увидел его. Оказалось, он сейчас живет в Москве.

А начинается книга с истории про Сашу, которая перевернула жизнь Евгения Косовских.

— Книгу я посвятил Саше — это мой первый пациент, почти мой ровесник. Я познакомился с ним, когда проходил практику в больнице. У Саши была онкология, он буквально доживал последние месяцы. Но за счет нашей с ним дружбы прожил дольше — почти полгода. Я уговорил его вернуться домой, чтобы он провел остаток жизни не в больнице, а в кругу жены и ребенка. Я ездил к Саше домой, делал ему капельницы. Именно он сказал, что мне нужно помогать людям. Он пришел в мою жизнь, видимо, тогда, когда это было нужно, направил меня и ушел.

Книга выйдет 19 июня тиражом в три тысячи экземпляров. Купить ее можно в крупных книжных магазинах города, а также в интернет-магазинах. Еще она будет доступна в электронной версии.

— Издательство планирует перевести книгу и продавать в других странах мира. Перевод на другие языки будет, если заинтересуются иностранные издания, — говорит Евгений. — Часть денег за продажу книги пойдет на проект, а часть — на поездки, чтобы я и волонтеры могли развиваться дальше: смогли ездить по стране, за границу — обмениваться опытом. Покупая эту книгу, люди смогут помочь нашему проекту.

Издательство предоставит Евгению десять экземпляров. Часть из них он подарит героям книги — бездомным. Экземпляр подарит своему колледжу, чтобы книгу смогли прочесть начинающие медики. Для них будет примером «история врача, который спасает тех, кому больше некому помочь».

Как помочь проекту «Другая медицина», можно узнать здесь.

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