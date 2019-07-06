Избитая мужем героиня «Пусть говорят» скончалась в Магнитогорске
В субботу вечером, 6 июля, в Магнитогорске скончалась 26-летняя Дарья Рубцова. Молодая женщина прославилась на всю страну, когда стала героиней популярного телешоу «Пусть говорят», сообщает Верстов.инфо.
В 2017 году Дарью избил собственный муж. Полученные травмы сделали ее инвалидом. Мама двух дочек постоянно страдала от приступов эпилепсии.
— Надежду на исцеление Даше подарили испанские эпилептологи. Чтобы собрать пять миллионов на лечение, Даша и ее семья объявили сбор средств. Однако на передаче «Пусть говорят» депутат Государственной думы Оксана Пушкина уговорила Дарью лечиться в Москве. Дарья приехала туда в начале июня, но столичные медики расписались в собственном бессилии, — передает историю девушки Верстов.инфо.
В среду, 3 июля, Дарья Рубцова попала в реанимацию. Там женщина и скончалась.
ИСТОЧНИК KP.RU