2019-07-06T21:43:11+03:00
Общество

Избитая мужем героиня «Пусть говорят» скончалась в Магнитогорске

26-летняя Дарья Рубцова умерла в реанимации
Лидия ПЕСКОВА
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Дарья с одной из дочек. Фото: из семейного архива.Дарья с одной из дочек. Фото: из семейного архива.
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В субботу вечером, 6 июля, в Магнитогорске скончалась 26-летняя Дарья Рубцова. Молодая женщина прославилась на всю страну, когда стала героиней популярного телешоу «Пусть говорят», сообщает Верстов.инфо.

В 2017 году Дарью избил собственный муж. Полученные травмы сделали ее инвалидом. Мама двух дочек постоянно страдала от приступов эпилепсии.

— Надежду на исцеление Даше подарили испанские эпилептологи. Чтобы собрать пять миллионов на лечение, Даша и ее семья объявили сбор средств. Однако на передаче «Пусть говорят» депутат Государственной думы Оксана Пушкина уговорила Дарью лечиться в Москве. Дарья приехала туда в начале июня, но столичные медики расписались в собственном бессилии, — передает историю девушки Верстов.инфо.

В среду, 3 июля, Дарья Рубцова попала в реанимацию. Там женщина и скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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