Зэка, сбежавшего из колонии в Челябинской области, не могут найти уже пятый день

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-08T10:33:01+03:00

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Из ИК, что расположена в поселке Нижний Атлян, 4 июля сбежал арестант. Это колония-поселение, порядки там очень мягкие. В частности этот беглец пропал во время абсолютно легального похода в деревенский магазин.

Сбежавшего заключенного зовут Колдагутов Рустам. В колонию он попал за кражу. Ему дали четыре года лишения свободы. За решеткой он оказался пару месяцев назад. До этого у него уже была условная судимость.

На вид мужчине 22-24 года, рост 174 см, карие глаза, темные волосы. Поиски идут круглосуточно. После побега его наверняка отправят в колонию с куда более строгими условиями содержания.

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