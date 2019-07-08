2019-07-08T10:33:01+03:00
Происшествия

Зэка, сбежавшего из колонии в Челябинской области, не могут найти уже пятый день

Рецидивист пропал после похода в магазин
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Беглеца разыскивают пятые сутки.Беглеца разыскивают пятые сутки.
Изменить размер текста:

Из ИК, что расположена в поселке Нижний Атлян, 4 июля сбежал арестант. Это колония-поселение, порядки там очень мягкие. В частности этот беглец пропал во время абсолютно легального похода в деревенский магазин.

Сбежавшего заключенного зовут Колдагутов Рустам. В колонию он попал за кражу. Ему дали четыре года лишения свободы. За решеткой он оказался пару месяцев назад. До этого у него уже была условная судимость.

На вид мужчине 22-24 года, рост 174 см, карие глаза, темные волосы. Поиски идут круглосуточно. После побега его наверняка отправят в колонию с куда более строгими условиями содержания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Челябинские чиновники в очередной раз объявили войну рекламной расклейке
В мэрии Челябинска выясняют, кто отвечает за подземные переходы в городе
В Челябинске потеплеет до +31 градуса
В мэрии назвали сроки ремонта подземного перехода в центре Челябинска
В Челябинске сбили 7-летнего мальчика
В Челябинске закрыли движение трамваев на Медгородок
Жители Челябинской области забыли ключи в дверях, и их дом обокрали
В самолет, летевший из Антальи в Челябинск, ударила молния
На Северо-Западе Челябинска загорелся автосервис
В магазинах Кургана появились «Корзины доброты», в которых можно оставлять продукты нуждающимся
Алексей Текслер поздравил селян Челябинской области с праздником
Чак-чак и кумыс: Алексей Текслер побывал на областном Сабантуе
Единство мусульман Южного Урала не допустило распространения радикальных течений ислама
В Челябинской области пропала 16-летняя девушка
Алексей Текслер участвовал в пленарном заседании Расулевских чтений