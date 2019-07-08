Зэка, сбежавшего из колонии в Челябинской области, не могут найти уже пятый день
Из ИК, что расположена в поселке Нижний Атлян, 4 июля сбежал арестант. Это колония-поселение, порядки там очень мягкие. В частности этот беглец пропал во время абсолютно легального похода в деревенский магазин.
Сбежавшего заключенного зовут Колдагутов Рустам. В колонию он попал за кражу. Ему дали четыре года лишения свободы. За решеткой он оказался пару месяцев назад. До этого у него уже была условная судимость.
На вид мужчине 22-24 года, рост 174 см, карие глаза, темные волосы. Поиски идут круглосуточно. После побега его наверняка отправят в колонию с куда более строгими условиями содержания.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта kpravda@ya.ru
SMS 8-902-616-06-06
Тел. (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU