Беларусь и Челябинская область продумывают совместный выпуск автобусов

СЕГОДНЯ 14:23 2019-07-09T14:26:31+03:00

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О возможности совместного выпуска автобусов на Южном Урале, поставке южноуральской продукции на белорусский рынок южножноуральской продукции говорили на Иннопроме-2019 руководитель Челябинской области Алексей Текслер и министр промышленности Республики Беларусь Павел Утюпин.

В последние четыре года товарооборот между Беларусью и Челябинской областью растет. Если в 2018 г он составил 350,4 млн долл. США, то за I квартал 2019 г — уже 139 млн долл. США.

— Сотрудничество между нашими предприятиями достигло того уровня, когда логика требует перехода от торговых отношений к реализации совместных инвестпроектов. Отмечу также, что экономика не единственная сфера нашего сотрудничества. Беларусь и Южный Урал объединяют крепкие исторические связи, многие наши жители имеют родственников, друзей, сослуживцев в Беларуси. И это цементирует отношения не хуже коммерческих интересов, а порой даже лучше, — сказал Алексей Текслер.

Темой переговоров стал вопрос возможности совместного производства автобусной техники в Миассе. Кроме того, по мнению Алексея Текслера, перспективной остается поставка продукции Южного Урала на рынки Беларуси. Во время встречи представители белорусской стороны попросили помочь с награждением белорусских ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут на Южном Урале, в честь 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков медалями Президента Беларуси.

Кстати, в Беларусь наш регион поставляет продукцию металлургии. Например, ММК — прокат плоский из железа и нелегированной стали; «ЧТПЗ» — трубы стальные; «ЧЭМК» — ферросплавы. Идут на экспорт изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды, продукты неорганической химии.

Из Белоруссии в Челябинскую область поступают автомобили «МАЗ», «БелАЗ», сельхозтехника «Гомсельмаш», «МТЗ»; продукция химпрома, товары народного потребления и продукты питания.

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