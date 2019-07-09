ЮУрГУ станет участником межрегионального научно-образовательного центра

СЕГОДНЯ 14:43 2019-07-09T14:52:44+03:00

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На «ИННОПРОМе-2019» руководители Челябинской, Свердловской и Курганской областей заключили соглашение о сотрудничестве. Тема — сфера научно-производственной кооперации по нацпроекту «Наука».

Подписи под документом поставили Алексей Текслер, Евгений Куйвашев, Вадим Шумков.

В Челябинской области появится научно-образовательный центр по направлениям «Цифровая индустрия» и «Ракетно-космическая техника». Его задача — реализация прикладных исследований и подготовка современных кадров.

— Челябинская, Свердловская и Курганская области объединили усилия для участия в конкурсе федерального Минобрнауки на создание научно-образовательного центра в рамках национального проекта «Наука». В случае успеха научно-образовательный центр будет создан на базе трех университетов: Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, Южно-Уральского госуниверситета и Курганского госуниверситета. ЮУрГУ примет участие в проекте по направлениям, в которых наш крупнейший университет действительно силен, — отметил Алексей Текслер.

Для ЮУрГу создание центра — это перспективные исследования, приток исследователей и студентов.

Для научных организаций — реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Для региона и бизнеса — возможность формирования внутренних заказов на исследования, привлечение инвестиций крупных и средних компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU