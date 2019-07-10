Наталья Котова высказалась о судьбе общественного транспорта в Челябинске

СЕГОДНЯ 08:28 2019-07-10T08:29:40+03:00

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Врио главы города Наталья Котова 10 июля дает первую пресс-конференцию в новом статусе. Первой темой в общении с журналистами стала проблема общественного транспорта. У Котовой спросили, когда мэрия подготовит новую транспортную концепцию, которую ждет глава региона Алексей Текслер.

— Предприятия общественного транспорта сейчас в стадии банкротства. А денег, которые выручат при продаже имущества, не хватит на погашение долгов. С кредиторами будет рассчитываться муниципалитет по субсидиарной ответственности. Долги гигантские. Например, только по одному предприятию долг составляет 150 млн руб., — заявила Наталья Котова.

По ее словам, долгосрочные перспективы общественного транспорта пока туманны. Недавно выделили 760 млн руб. на покупку 65 новых автобусов. Но чиновники в первую очередь решают нынешние проблемы.

— Новые автобусы мы заведем под вновь создаваемое предприятие. А уж потом будем пересматривать транспортную схему. Одновременно нужно решать смежные проблемы. Например, нелегальные маршрутки. Они никого не устраивают, люди устали.

Через несколько недель чиновники мэрии представят главе региона Алексею Текслеру предложения по новой транспортной схеме в Челябинске. И только потом можно будет говорить о транспортной концепции. То есть, глобальных переменах в этой сфере.

К слову, на пресс-конференции Наталья Котова рассказала, что в последний раз была на общественном транспорте примерно пять лет назад — когда ездила по выходным в бассейн с дочерью.

ИСТОЧНИК KP.RU