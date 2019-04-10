Алексей Текслер проверяет работу общественного транспорта в Челябинске

Врио губернатора Алексей Текслер в четвертый раз вместе с чиновниками отправился на объезд Челябинска. Маршрут по традиции до последнего держали в секрете. Но позже стало ясно: в этот раз глава региона решил проверить работу общественного транспорта.

Напомним, ранее глава региона побывал на борту Коркинского разреза и на свалке в поселке Роза.

Также он посетил площадки будущих скверов в Курчатовском районе, спустился в подземный пешеходный переход на площади Революции и познакомился с работой предприятия по переработке вторсырья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/702330" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер осматривает трамвайное депо в Челябинске.Инна КУМЕЙКО

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