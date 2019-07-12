Житель Южного Урала, чудом выживший в страшной аварии, покончил с собой
Тело магнитогорца без признаков жизни обнаружили в собственной квартире. Предварительная причина смерти — суицид.
Накануне мужчина попал в страшную аварию. Он ехал на автомобиле «Форд» по Северному мосту, не справился с управлением и врезался бетонную опору. Дорожное происшествие произошло 8 июля недалеко от трамвайной остановки «ККЦ».
Удар был настолько сильным, что из машины вывалился двигатель. Переднюю часть автомобиля смяло в гармошку. Однако водитель чудом остался жив. Его спасли подушки безопасности.
Что заставило мужчину свести счеты с жизнью, предстоит выяснить следователям.
— По данному факту проводится проверка. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники следственного комитета, — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU