2019-07-12T18:46:31+03:00
Общество

Житель Южного Урала, чудом выживший в страшной аварии, покончил с собой

За день до смерти он врезался на машине в бетонную опору
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Что заставило мужчину свести счеты с жизнью предстоит выяснить следователям Фото: vk.comЧто заставило мужчину свести счеты с жизнью предстоит выяснить следователям Фото: vk.com
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Тело магнитогорца без признаков жизни обнаружили в собственной квартире. Предварительная причина смерти — суицид.

Накануне мужчина попал в страшную аварию. Он ехал на автомобиле «Форд» по Северному мосту, не справился с управлением и врезался бетонную опору. Дорожное происшествие произошло 8 июля недалеко от трамвайной остановки «ККЦ».

Удар был настолько сильным, что из машины вывалился двигатель. Переднюю часть автомобиля смяло в гармошку. Однако водитель чудом остался жив. Его спасли подушки безопасности.

Что заставило мужчину свести счеты с жизнью, предстоит выяснить следователям.

— По данному факту проводится проверка. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники следственного комитета, — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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