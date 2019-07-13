2019-07-13T17:42:12+03:00
Общество

Жителей Челябинска начнут штрафовать за купание на диких пляжах

Об этом предупредили в городском управлении ОБЖ
Лидия ПЕСКОВА
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Просто так заходить в воду не запрещают. Если есть знак, значит, есть и причина.Просто так заходить в воду не запрещают. Если есть знак, значит, есть и причина.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Многие пляжи Челябинска, где купаются люди, не открывались официально. Здесь нет матросов-спасателей и не проверено качество воды. За водные процедуры в таких местах горожан начнут штрафовать, сообщает пресс-служба городского управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

На этой неделе чиновники уже прошлись по берегам местных озер. Пока только присматривались. И проводили профилактические беседы. С наступлением южной жары в Челябинске каждый день кого-то спасают из воды или достают мертвым. Но почему-то это не повышает бдительность горожан. Люди лезут купаться в опасном месте и оставляют детей у воды без пригляда.

— За купание в местах, где установлены аншлаги “Купаться запрещено”, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа», — говорится в сообщении.

Видимо, чаша терпения уже переполнилась, и горожанам грозят реальные штрафы.

БДИ!

Что нельзя делать во время отдыха у воды

— Купаться на диких пляжах и там, где висит табличка «Купаться запрещено»;

— заплывать далеко от берега и за знаки ограждения акватории пляжа;

— нырять в незнакомых местах;

— купаться пьяным;

— оставлять без присмотра детей;

— прыгать в воду с лодок и причалов, а также с сооружений, не предназначенных для этих целей;

— играть в воде в грубые игры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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