Жителей Челябинска начнут штрафовать за купание на диких пляжах
Многие пляжи Челябинска, где купаются люди, не открывались официально. Здесь нет матросов-спасателей и не проверено качество воды. За водные процедуры в таких местах горожан начнут штрафовать, сообщает пресс-служба городского управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.
На этой неделе чиновники уже прошлись по берегам местных озер. Пока только присматривались. И проводили профилактические беседы. С наступлением южной жары в Челябинске каждый день кого-то спасают из воды или достают мертвым. Но почему-то это не повышает бдительность горожан. Люди лезут купаться в опасном месте и оставляют детей у воды без пригляда.
— За купание в местах, где установлены аншлаги “Купаться запрещено”, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа», — говорится в сообщении.
Видимо, чаша терпения уже переполнилась, и горожанам грозят реальные штрафы.
БДИ!
Что нельзя делать во время отдыха у воды
— Купаться на диких пляжах и там, где висит табличка «Купаться запрещено»;
— заплывать далеко от берега и за знаки ограждения акватории пляжа;
— нырять в незнакомых местах;
— купаться пьяным;
— оставлять без присмотра детей;
— прыгать в воду с лодок и причалов, а также с сооружений, не предназначенных для этих целей;
— играть в воде в грубые игры.
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ИСТОЧНИК KP.RU