Девятилетний школьник утонул под присмотром пьяных родителей в Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-14T14:16:23+03:00

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Субботним днем, 13 июля в полицию позвонили отдыхающие пляжа в Кыштыме. На водоеме утонул девятилетний ребенок. Сюда он пришел с семьей, но взрослые не уследили за школьником.

— Идет доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Уголовного дела пока нет. Кому отвечать за гибель ребенка — станет ясно после проверки. Впереди еще судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти.

— Предстоит проверить информация о том, что родители ребенка употребляли спиртное во время случившегося, — добавили в следственном комитете.

Отметим, что это далеко не первый трагичный случай на водоемах Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU