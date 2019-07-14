2019-07-14T14:16:23+03:00
Происшествия

Девятилетний школьник утонул под присмотром пьяных родителей в Челябинской области

Следственный комитет устанавливает обстоятельства трагедии
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
В Кыштыме утонул ребенок. Фото: Анар МОВСУМОВВ Кыштыме утонул ребенок. Фото: Анар МОВСУМОВ
Изменить размер текста:

Субботним днем, 13 июля в полицию позвонили отдыхающие пляжа в Кыштыме. На водоеме утонул девятилетний ребенок. Сюда он пришел с семьей, но взрослые не уследили за школьником.

— Идет доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Уголовного дела пока нет. Кому отвечать за гибель ребенка — станет ясно после проверки. Впереди еще судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти.

— Предстоит проверить информация о том, что родители ребенка употребляли спиртное во время случившегося, — добавили в следственном комитете.

Отметим, что это далеко не первый трагичный случай на водоемах Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наносветофоры в центре Челябинска выдрали из земли
Движение трамваев между двумя районами Челябинска встало из-за поломки
Пожар случился в многоэтажке в Челябинске
Из-за жары трассам в Челябинской области устраивают холодный душ
Полицейские спасли из горящего дома 33 человека в Челябинской области
Ветераны флота из Челябинска ищут 100 тысяч рублей, чтобы довести до совершенства единственный памятник
Житель Челябинска уехал на рыбалку и бесследно исчез
Туристку из Челябинска задержали в аэропорту Сеула и никуда не выпускают
В Челябинской области продолжает бушевать ветер
«Трактор» покинул форвард Игорь Полыгалов
Фурам запретили движение по трассам Челябинской и Курганской области
На месте мусорного полигона под Челябинском высадят цветы
Пьяный водитель устроил смертельную аварию на трассе в Челябинской области
Из-за ночного пожара эвакуировали многоэтажку в Миассе
В Челябинске задержаны две женщины за продажу таблеток для похудения