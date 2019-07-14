Девятилетний школьник утонул под присмотром пьяных родителей в Челябинской области
Субботним днем, 13 июля в полицию позвонили отдыхающие пляжа в Кыштыме. На водоеме утонул девятилетний ребенок. Сюда он пришел с семьей, но взрослые не уследили за школьником.
— Идет доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Уголовного дела пока нет. Кому отвечать за гибель ребенка — станет ясно после проверки. Впереди еще судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти.
— Предстоит проверить информация о том, что родители ребенка употребляли спиртное во время случившегося, — добавили в следственном комитете.
Отметим, что это далеко не первый трагичный случай на водоемах Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU