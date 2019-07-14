Из-за жары трассам в Челябинской области устраивают холодный душ
Аномальную жару в Челябинской области тяжело переносят не только живые организмы. Дороги также подвергаются сильной нагрузке. Под палящим солнцем асфальт может нагреваться до 50 градусов. Дорога становится мягкой и быстрее ломается под колесами.
Чтобы сохранить покрытие, подрядчики управления дорог «Южный Урал» проливают их холодной водой. Это охлаждает асфальт на 10-15 градусов. Кстати, из-за высоких температур фурам запретили движение по федеральным трассам в Челябинской и Курганских областях.
Следующая неделя в регионе также начнется с жары. При этом обещают сильный ветер, а в некоторых частях области пройдут ливни с грозами.
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ИСТОЧНИК KP.RU