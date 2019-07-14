Из-за жары трассам в Челябинской области устраивают холодный душ

СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-14T14:24:26+03:00

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Аномальную жару в Челябинской области тяжело переносят не только живые организмы. Дороги также подвергаются сильной нагрузке. Под палящим солнцем асфальт может нагреваться до 50 градусов. Дорога становится мягкой и быстрее ломается под колесами.

Чтобы сохранить покрытие, подрядчики управления дорог «Южный Урал» проливают их холодной водой. Это охлаждает асфальт на 10-15 градусов. Кстати, из-за высоких температур фурам запретили движение по федеральным трассам в Челябинской и Курганских областях.

Следующая неделя в регионе также начнется с жары. При этом обещают сильный ветер, а в некоторых частях области пройдут ливни с грозами.

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ИСТОЧНИК KP.RU