2019-07-14T14:24:26+03:00
Общество

Из-за жары трассам в Челябинской области устраивают холодный душ

Под палящим солнцем дорога начинает плавиться
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Дорогам устраивают холодный душ. Фото: Александр КазанцевДорогам устраивают холодный душ. Фото: Александр Казанцев
Изменить размер текста:

Аномальную жару в Челябинской области тяжело переносят не только живые организмы. Дороги также подвергаются сильной нагрузке. Под палящим солнцем асфальт может нагреваться до 50 градусов. Дорога становится мягкой и быстрее ломается под колесами.

Чтобы сохранить покрытие, подрядчики управления дорог «Южный Урал» проливают их холодной водой. Это охлаждает асфальт на 10-15 градусов. Кстати, из-за высоких температур фурам запретили движение по федеральным трассам в Челябинской и Курганских областях.

Следующая неделя в регионе также начнется с жары. При этом обещают сильный ветер, а в некоторых частях области пройдут ливни с грозами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наносветофоры в центре Челябинска выдрали из земли
Движение трамваев между двумя районами Челябинска встало из-за поломки
Пожар случился в многоэтажке в Челябинске
Девятилетний школьник утонул под присмотром пьяных родителей в Челябинской области
Полицейские спасли из горящего дома 33 человека в Челябинской области
Ветераны флота из Челябинска ищут 100 тысяч рублей, чтобы довести до совершенства единственный памятник
Житель Челябинска уехал на рыбалку и бесследно исчез
Туристку из Челябинска задержали в аэропорту Сеула и никуда не выпускают
В Челябинской области продолжает бушевать ветер
«Трактор» покинул форвард Игорь Полыгалов
Фурам запретили движение по трассам Челябинской и Курганской области
На месте мусорного полигона под Челябинском высадят цветы
Пьяный водитель устроил смертельную аварию на трассе в Челябинской области
Из-за ночного пожара эвакуировали многоэтажку в Миассе
В Челябинске задержаны две женщины за продажу таблеток для похудения