Лунное затмение засняли жители Челябинской области
Лунное затмение можно было наблюдать в ночь с 16 на 17 июля. Край небесного тела закрыла черная тень. Солнце, Земля и Луна выстроились в одну линию. Максимальную фазу астрономического явление наблюдали около двух часов ночи.
Снимать Луну, не имея специальной техники, довольно сложно. Взгляд человека может отчетливо видеть спутник, различать его видимую и закрытую части. Однако даже современными смартфонами не под силу сделать кадр небесного тела. Для этого нужно иметь камеру с хорошим приближением и высоким разрешением сенсора.
Жительница Златоуста Анастасия Клясова смогла даже заснять затмение на видео.
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Лунное затмение.Видео: Анастасия Клясова
ИСТОЧНИК KP.RU