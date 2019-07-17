Лунное затмение засняли жители Челябинской области

17 Июль 07:12 2019-07-17T07:13:59+03:00

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Лунное затмение можно было наблюдать в ночь с 16 на 17 июля. Край небесного тела закрыла черная тень. Солнце, Земля и Луна выстроились в одну линию. Максимальную фазу астрономического явление наблюдали около двух часов ночи.

Снимать Луну, не имея специальной техники, довольно сложно. Взгляд человека может отчетливо видеть спутник, различать его видимую и закрытую части. Однако даже современными смартфонами не под силу сделать кадр небесного тела. Для этого нужно иметь камеру с хорошим приближением и высоким разрешением сенсора.

Жительница Златоуста Анастасия Клясова смогла даже заснять затмение на видео.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/720607" frameborder="0"></iframe> Лунное затмение.Видео: Анастасия Клясова

ИСТОЧНИК KP.RU