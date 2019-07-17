Жительница Челябинска пытается отсудить у скандального заводчика компенсацию за нападение волка на ребенка
Громкая история случилась весной в парке Гагарина. Здесь гуляет с животными известный в Челябинске заводчик диких животных Сергей Панасенко. Его волк напал на ребенка. Теперь мама покусанного мальчика требует с владельца зверя компенсацию.
В полиции отказались заводить дело. Но это не мешает обратиться в суд и затребовать неустойку. Родители просят взыскать 50 тысяч рублей. Следующее заседание состоится в конце лета.
Сам Панасенко не согласен с иском и говорит, что это не волк, а собака, похожая на лесного хищника.
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Следы на теле школьника от нападения волка в челябинском парке.
ИСТОЧНИК KP.RU