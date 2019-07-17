2019-07-17T07:43:49+03:00
Общество

Жительница Челябинска пытается отсудить у скандального заводчика компенсацию за нападение волка на ребенка

После «общения» с животным у парня на теле остались синяки
Андрей АБРАМОВ
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Слева: Дарья Фролова и ее сын Лев, фото из архива Фроловых. Справа: волк Воланд, кадр из видео Сергея Панасенко.Слева: Дарья Фролова и ее сын Лев, фото из архива Фроловых. Справа: волк Воланд, кадр из видео Сергея Панасенко.
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Громкая история случилась весной в парке Гагарина. Здесь гуляет с животными известный в Челябинске заводчик диких животных Сергей Панасенко. Его волк напал на ребенка. Теперь мама покусанного мальчика требует с владельца зверя компенсацию.

В полиции отказались заводить дело. Но это не мешает обратиться в суд и затребовать неустойку. Родители просят взыскать 50 тысяч рублей. Следующее заседание состоится в конце лета.

Сам Панасенко не согласен с иском и говорит, что это не волк, а собака, похожая на лесного хищника.

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Следы на теле школьника от нападения волка в челябинском парке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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