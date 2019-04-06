Мама школьника, покусанного волком в челябинском парке: «Это далеко не первый случай. Сколько можно!?»

Новый случай нападения «домашнего» волка на ребенка в парке Гагарина поставил на уши горожан.

— Сколько же это может продолжаться?! — возмущаются челябинцы в соцсетях.

11-летний Лев Фролов 23 марта шел с друзьями домой после тренировки. В парке ребята увидели толпу. Это зеваки обступили зверинец Сергея Панасенко. Енот, лиса, волк и другие дикие животные на выгуле привлекают внимание прохожих. Кто-то опасается хищников, а некоторые хотят их погладить. Хозяин разрешает. Называет это «зоотерапией».

Лев играл с волком по кличке Воланд. Тот не рычал, не проявлял агрессии. Но вдруг прыгнул на мальчишку и укусил за бедро. Вот такая зоотерапия.

Напомним, что три месяца назад в соцсети попало видео, как этот же Воланд напал на малыша. Волк повалил ребенка на снег и вцепился в ногу. Ребенок в истерике. Мама пытается оттащить дикого зверя. А хозяину хоть бы хны.

Нападение волка или игра с животным?.Видео: Нетипичный Челябинск

И вот история повторилась.

ВЕРСИЯ МАМЫ ПОСТРАДАВШЕГО

— Хозяин зверя даже не видел, как волк укусил моего сына. Он просто не следит за тем, что происходит в его «контактном зоопарке». На сыне были джинсы и подштанники, поэтому кожу волк не прокусил, а лишь сдавил зубами. Есть синяки, а также царапины в месте, где была прокушена ткань. Но в травмпункте нам все равно велели проставить уколы от бешенства.

Хозяин волка обвинил в случившемся моего сына. Сказал, что он неправильно играл с его «собакой». Уверяю, мой сын умеет играть с животными. У нас у самих на даче живет большой пес.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/701634" frameborder="0"></iframe> Следы на теле школьника от нападения волка в челябинском парке.

К волку у меня претензий нет. Это дикий зверь — какой с него спрос? Но почему хозяин позволяет ему гулять без намордника? Мы хотим, чтобы это безобразие прекратилось. Тем более, что это далеко не первый случай. В травмпункте нам рассказали, что к ним периодически поступают дети, пострадавшие от этого волка.

В полиции приняли заявление, но сказали, что не могут привлечь хозяина к ответственности. Мол, «Он же не натравливал волка. Если хотите — обращайтесь в суд». Так и сделаем. Сейчас мы ищем других жертв волка для подачи коллективного иска, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск» мама пострадавшего школьника Динара Фролова.

Если вас или ваших детей тоже покусал этот волк, пишите Динаре в личные сообщения.

Игры волка Воланда в парке Гагарина. Кадр из видео Сергея Панасенко.

ВЕРСИЯ ХОЗЯИНА ВОЛКА

Сергей Панасенко на личной странице в VK рассказал свою версию случившегося. Причем, в весьма грубой форме по отношению к семье пострадавшего мальчика.

— Две недели назад с моей собакой, похожей на волка, играл очень непослушный и нудный мальчик. Он шел со школы домой один, и по пути решил поиграть с Воландом. Он очень долго и навязчиво играл. Я и еще двое взрослых людей делали ему неоднократные замечания, на которые он не реагировал, а снова лез играть к собаке. Ко мне он не обращался, что его кто-то прихватил, поцарапал и т. п. Наигравшись, он ушел домой. Часа через два прибежал его истеричный папа из серии а-ля «яжемать» и стал возмущаться, почему его ребенка покусали.

Он мне показал фото, где было два — три небольших синяка. У многих коты и хомяки сильнее кусают и царапают. Я сказал ему, если есть претензии, то пусть вызывает полицию, что он и сделал. Полиция в моих действиях нарушений не нашла. А так как данный папа напоминал больше дамочку с ПМС, то он начал везде жаловаться, в том числе и во все СМИ.

Я как педагог-психолог просто переживаю за будущее его чада. Тяжело ему потом в старших классах будет, в институте и армии. И просьба вот к таким и типичным родителям, трясущимися над своими чадами: вы их посадите дома на диване, обложите подушками, и пусть никуда не ходят, ведь жизнь полна опасностей и неожиданностей. И главное: смотрите чтобы подушкой не поранился. А то кому на подушку жаловаться-то будете?! — высказался Сергей Панасенко.

«ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОЖНО И НУЖНО!»

Мы попросили прокомментировать ситуацию известного челябинского ветеринара и зоозащитника Карена Даллакяна.

— Мы боремся с хозяином этого волка уже более двух лет. Мне не понятно, почему его не могут привлечь к ответственности. На самом деле это можно сделать. И нужно!

Его, как он говорит, волкособ (помесь волка с собакой — прим. автора) на самом деле является самым обыкновенным волком. Это могли бы подтвердить специалисты Минэкологии. На диких животных нужны документы о происхождении, которых у Панасенко нет. Это, как минимум, административный штраф. Кроме того,судебные приставы могли бы забрать у него животных за имеющиеся долги. Зверей можно передать зоопарку.

Не только волк кусает детей. Мне известно, что много раз в травмпункт обращались челябинцы, покусанные также енотами Панасенко. Он за деньги возит их на Дни Рождения. А в парке он стоит со своим зверинцем и коробкой для денег. Мы называем таких людей «коробочниками». Они зарабатывают на жалости людей к животным, — рассказал Карен Даллакян.

В январе волк покусал малыша. Кадр с видео.

На волка, гуляющего в парке Гагарина, обратил внимание уже и ВРИО губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

— Волк какой-то был, бегал. Я туда ребенка не пустил. Я не очень понимаю, что вообще происходит. Это общественное место, где собирается большое количество людей, — сказал Алексей Текслер на пресс-конференции 4 апреля.