Охрана президента прибыла в Челябинскую область, чтобы подготовить все к визиту Владимира Путина
В Челябинскую область прилетели сотрудники Федеральной службы охраны. Эта структура занимается безопасностью первых лиц. В том числе, президента. ФСО будет работать несколько дней в Магнитогорске.
— Передовой отряд ФСО прибыл в Магнитогорск. Им предстоит обеспечивать безопасность президента на праздновании Дня металлурга, — сообщает близкий к властям региона канал «Е-область».
В пятницу, 19 июля в Магнитогорске будут масштабно праздновать День металлурга. Предположительно, президент прибудет в Челябинскую область к этому празднику. Здесь он посетит открытие новой аглофабрики и место трагедии на проспекте Карла Маркса, 164.
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ИСТОЧНИК KP.RU