2019-07-17T08:12:38+03:00
Общество

Охрана президента прибыла в Челябинскую область, чтобы подготовить все к визиту Владимира Путина

Глава государства посетит Магнитогорск в День металлурга
Андрей АБРАМОВ
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ФСО приземлились в аэропорту Магнитогорска. Фото: «Е-область»ФСО приземлились в аэропорту Магнитогорска. Фото: «Е-область»
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В Челябинскую область прилетели сотрудники Федеральной службы охраны. Эта структура занимается безопасностью первых лиц. В том числе, президента. ФСО будет работать несколько дней в Магнитогорске.

— Передовой отряд ФСО прибыл в Магнитогорск. Им предстоит обеспечивать безопасность президента на праздновании Дня металлурга, — сообщает близкий к властям региона канал «Е-область».

В пятницу, 19 июля в Магнитогорске будут масштабно праздновать День металлурга. Предположительно, президент прибудет в Челябинскую область к этому празднику. Здесь он посетит открытие новой аглофабрики и место трагедии на проспекте Карла Маркса, 164.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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