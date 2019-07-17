2019-07-17T09:01:35+03:00
Общество

Жителей Челябинска спрашивают, нужен ли в новом сквере памятник Гагарину и чем мостить тротуары

В городе проводят электронный референдуем
Андрей АБРАМОВ
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Проект благоустройства в Ленинском районе. Предоставлен администрацией ЧелябинскаПроект благоустройства в Ленинском районе. Предоставлен администрацией Челябинска
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В Челябинске работает сервис «Активный житель 74». Органы власти проводят через него опросы, дабы узнать мнения горожан. Недавно на портале разместили вопросы по созданию сквера имени Гагарина в Ленинском и пешеходной прогулочной зоны в Курчатовском районе. Высказать мнение можно до 25 июля.

В Ленинском района сейчас озеленяют территорию у дома Гагарина, 41. Возникла идея сделать этот сквер в честь легендарного космонавта.

— Работы в сквере должны начаться в августе, и есть желание сделать его тематическим. Предлагаем жителям высказать свое мнение и решить, нужно ли создание сквера с памятником в честь покорителя космоса, либо это будет просто еще одна зеленая зона, — отмечает глава Ленинского района Александр Орел.

В Курчатовском районе просит жителей определить очередность благоустройства пешеходных прогулочных зон. Предлагают сделать выбор: чинить тротуар на Комсомольском проспекте от улицы Красного Урала до улицы 40 лет Победы или на проспекте Победы от улицы Молодогвардейцев до Чичерина. Горожан спрашивают: покрыть тротар асфальтом или плиткой. Рассматривается вопрос обустройства велодорожек.

Проголосовать можно на сайте opros.gosuslugi74.ru. Мнения принимаются до 25 июля включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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