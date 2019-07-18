В Магнитогорске обсуждают необычайно чистый воздух и ясное небо

18 Июль 13:16 2019-07-18T13:18:39+03:00

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Жители Магнитогорска в соцсетях обсуждают две новости и усматривают между ними взаимосвязь. 19 июля в город должен прилететь Владимир Путин. А за день до его визита над городом ясное небо и чистый воздух. Свои наблюдения высказывают в интернете:

— Еще вчера «сульфидкой» пахло (вещество, которое используют в металлургии — прим.ред.), а сегодня будто фильтры включили.

— Любой уважающий себя магнитогорец по запаху и виду пыли может определить, какой цех что выбросил. Но сегодня на улице — благодать!

19 июля планируется визит президента в Магнитогорск. Накануне в город прибыла охрана главы государства. По слухам, которые обсуждают в коридорах власти, Владимир Путин посетит сквер, на месте обрушившегося дома на проспекте Карла Маркса, 164 и осмотрит новую фабрику.

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ИСТОЧНИК KP.RU