В Магнитогорске обсуждают необычайно чистый воздух и ясное небо
Жители Магнитогорска в соцсетях обсуждают две новости и усматривают между ними взаимосвязь. 19 июля в город должен прилететь Владимир Путин. А за день до его визита над городом ясное небо и чистый воздух. Свои наблюдения высказывают в интернете:
— Еще вчера «сульфидкой» пахло (вещество, которое используют в металлургии — прим.ред.), а сегодня будто фильтры включили.
— Любой уважающий себя магнитогорец по запаху и виду пыли может определить, какой цех что выбросил. Но сегодня на улице — благодать!
19 июля планируется визит президента в Магнитогорск. Накануне в город прибыла охрана главы государства. По слухам, которые обсуждают в коридорах власти, Владимир Путин посетит сквер, на месте обрушившегося дома на проспекте Карла Маркса, 164 и осмотрит новую фабрику.
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