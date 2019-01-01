2019-01-01T21:11:52+03:00
Происшествия

Владимир Путин позвонил спасателям, которые достали из-под завалов младенца в Магнитогорске

В Новый год они оставили дома семьи, чтобы совершить чудо
Андрей АБРАМОВ
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Два спасателя в очередной раз в своей карьере совершили чудо. Фото: МЧС РосииДва спасателя в очередной раз в своей карьере совершили чудо. Фото: МЧС Росии
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1 января на месте обрушившегося от взрыва газа дома в Магнитогорске случилось чудо. Спустя 36 часов спасательной операции из-под завалов донесся детский плач. На свет достали десятимесячного Ваню Фокина. Президент Владимир Путин позвонил спасателям, которые отыскали младенца.

— Владимир Путин лично поблагодарил капитана Андрея Вальмана и подполковника Петра Гриценко за самоотверженную работу на месте обрушения дома и попросил передать слова благодарности всем членам группы спасателей, — цитирует слова пресс-службы президента официальный портал МЧС.

Характеристику сотрудникам в министерстве дают такую, что сразу понимаешь — герои! Судьба не просто так привела их в это жуткое место. Подполковник Петр Гриценко — начальник управления Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Неоднократно участвовал в гуманитарных и спасательных операциях в России и за рубежом. Женат, многодетный отец.

Капитан Андрей Вальман — начальник отдела горноспасательных работ. Ответственный руководитель. Женат, воспитывает двух дочерей.

За жизнь ребенка сейчас борются врачи. Вероятно, его транспортируют в Москву.

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На вторые сутки строительную технику всю заглушили: работать дальше было опасно. Вдруг из-под завалов донесся плач. Поисковая собака залаяла и потащила кинолога в сторону дома. Спасатель вытащил на свет крохотный кулек, в который был завернут десятимесячный Ваня. Его родители выжили и последние сутки провели в молитвах. (читать далее)

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Ванечка, спасенный из-под завалов.Ему нет еще и года, а жизнь уже испытала на прочность. Малыш больше суток провел под обломкам дома и выжил!

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