С рекламой скандального спа-салона для взрослых в центре Челябинска наконец начали борьбу

19 Июль 11:19 2019-07-19T11:19:53+03:00

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На главной пешеходной улице Челябинска уже несколько лет работает спа-салон для мужчин. Заведение предупреждает, что никаких интимных услуг не оказывают. Но «нескромные удовольствия» и эротический массаж практикуют, а это не запрещено. Пикантности ситуации добавляют силуэты дамочек на окнах заведения.

Антимонопольная служба наконец взялась за проверку легальности рекламы. Владельцу выдали предписание — снять вызывающие баннеры. Но тот этого не сделал. Тогда ревизоры обратились в суд.

— Здание на Кировке, где расположен салон, является памятником. За неисполнение предписания антимонопольного органа для предпринимателей предусмотрена административная ответственность до 20 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU