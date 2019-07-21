Лягушки играют джаз на берегу реки Миасс в Челябинске
На днях в центре Челябинска появился новый монумент: две бронзовые лягушки, играющие на саксофоне и трубе. Пока они зеленого цвета, так как покрыты патиной. Со временем она сотрется, и они будут сиять на солнышке.
Композиция называется «Джаз». Ее установили возле реки Миасс. Горожане фотографируют лягушек, выкладывают в соцсети и обсуждают. Одним новшество нравится, другим нет.
Напомним, на стадии проекта многие критично отнеслись к новой скульптуре. Основные претензии были к ее цене. Калининский район потратил на покупку бронзовых лягушек 820 тыс. руб. Еще миллион рублей отдали за четыре полированных камня, которые также украсят берег Миасса.
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ИСТОЧНИК KP.RU