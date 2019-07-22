Челябинский урбанист раскритиковал громкоговорители на водоемах, рассказывающие об утопленниках

СЕГОДНЯ 05:08 2019-07-22T05:08:45+03:00

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В местах, где челябинцам запрещено купаться, установят системы оповещения. Первая уже появилась на пруду «Девичьи слезы» в Ленинском районе.

Каждые полчаса по громкоговорителю отдыхающих предупреждают об опасности купания в этом месте. А еще озвучивают информацию о количестве утонувших. Предполагается, что таким образом система оповещения предотвратит несчастные случаи на воде. Однако, челябинский урбанист Лев Владов высказал иное мнение.

— Челябинские чиновники среагировали на мой пост про смерти в городских водоемах. Думаете, они наняли больше спасателей для дежурства? Нет, это было бы слишком эффективно. Снять с себя ответственность можно более изощренным способом. Теперь вдоль водоемов, где отдыхают люди, они будут размещать рупоры, из которых будут рассказывать о количестве смертей. Каждые 30 минут. Быть может, это со мной что-то не так. Считаете ли вы это нормальным? — обратился Лев Владов к своим подписчикам.

И они его поддержали. Одна из претензий: не очень-то приятно отдыхать, слушая повторяющуюся информацию об утопленниках.

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ИСТОЧНИК KP.RU