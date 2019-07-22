Ответственную за долгий ремонт переходов в центре Челябинска могут уволить до конца дня

СЕГОДНЯ 07:50 2019-07-22T07:52:52+03:00

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22 июля на аппаратном совещании в администрации Челябинска мэр Наталья Котова поинтересовалась у зама по соцразвитию Сергея Авдеева о ходе ремонта подземных переходов на площади Революции. Контракт на их реконструкцию заключал МАУ «Горсад Пушкина», которое курирует Авдеев. Удивительно, но за Кировку и «подземку» в Челябинске отвечает именно это учреждение.

Наталья Котова вновь усомнилась в том, что ремонт будет окончен до 1 сентября, как указано в контракте. Авдеев отчитался, что подрядчик обязуется исполнить работы в срок. Но глава администрации скептически отнеслась к ответу.

— Прошу до конца дня принять кадровое решение с руководителем того учреждения, которое заключало контракты, — объявила Наталья Котова.

Слова градоначальницы можно трактовать как отставку руководителя МАУ «Горсад Пушкина» Ольги Поповой. У общественности давно были претензии к работе учреждения. Они связаны не только с качеством ремонтов переходов на площади, но и торговлей в них, от которых бюджет получает копейки.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/699155" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер спустился в переход на площади Революции и ужаснулся.Инна КУМЕЙКО

ИСТОЧНИК KP.RU