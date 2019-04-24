2019-04-24T16:02:47+03:00
Общество

На площади Революции в Челябинске начали ремонтировать подземные переходы

Ступени оснастят антискользящим покрытием
Андрей АБРАМОВ
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Челябинские переходы в запущенном состоянии.Челябинские переходы в запущенном состоянии.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сколько вербальных и виртуальных копий сломалось вокруг темы подземных переходов на площади Революции в центре Челябинска. Одни хаят ужасное состояние «подземки», другие вообще предлагают убрать их и заменить «зебрами». Тем временем переходы начали ремонтировать.

— Планируется, что все работы будут завершены в августе. На приведение в надлежащее состояние из бюджета Челябинской области направлено 10 млн рублей, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Ступени отремонтируют на выходах к Кировке, Арбитражному суду и к дому 54 на проспекте Ленина из обоих переходов. Оснастят антискользящим покрытием. Кроме того, выходы из перехода к Молодежному театру, Арбитражному суду и к дому 54 по проспекту Ленина со стороны Кировки оборудуют наклонными подъемными трансформируемыми устройствами для маломобильных групп населения.

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Алексей Текслер спустился в переход на площади Революции и ужаснулся.Инна КУМЕЙКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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