На площади Революции в Челябинске начали ремонтировать подземные переходы
Сколько вербальных и виртуальных копий сломалось вокруг темы подземных переходов на площади Революции в центре Челябинска. Одни хаят ужасное состояние «подземки», другие вообще предлагают убрать их и заменить «зебрами». Тем временем переходы начали ремонтировать.
— Планируется, что все работы будут завершены в августе. На приведение в надлежащее состояние из бюджета Челябинской области направлено 10 млн рублей, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Ступени отремонтируют на выходах к Кировке, Арбитражному суду и к дому 54 на проспекте Ленина из обоих переходов. Оснастят антискользящим покрытием. Кроме того, выходы из перехода к Молодежному театру, Арбитражному суду и к дому 54 по проспекту Ленина со стороны Кировки оборудуют наклонными подъемными трансформируемыми устройствами для маломобильных групп населения.
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Алексей Текслер спустился в переход на площади Революции и ужаснулся.Инна КУМЕЙКО
ИСТОЧНИК KP.RU