На площади Революции в Челябинске начали ремонтировать подземные переходы

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-24T16:02:47+03:00

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Сколько вербальных и виртуальных копий сломалось вокруг темы подземных переходов на площади Революции в центре Челябинска. Одни хаят ужасное состояние «подземки», другие вообще предлагают убрать их и заменить «зебрами». Тем временем переходы начали ремонтировать.

— Планируется, что все работы будут завершены в августе. На приведение в надлежащее состояние из бюджета Челябинской области направлено 10 млн рублей, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Ступени отремонтируют на выходах к Кировке, Арбитражному суду и к дому 54 на проспекте Ленина из обоих переходов. Оснастят антискользящим покрытием. Кроме того, выходы из перехода к Молодежному театру, Арбитражному суду и к дому 54 по проспекту Ленина со стороны Кировки оборудуют наклонными подъемными трансформируемыми устройствами для маломобильных групп населения.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/699155" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер спустился в переход на площади Революции и ужаснулся.Инна КУМЕЙКО

ИСТОЧНИК KP.RU