2019-07-22T10:31:23+03:00
Общество

В администрации Челябинска высказались о разделении саммитов ШОС и БРИКС

Чиновники обещают довести строительство сквером и дорог до конца
Андрей АБРАМОВ
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Аэропорт, дороги и скверы будут. А вот грандиозный конгресс-холл «Крылья» — под большим вопросом.Аэропорт, дороги и скверы будут. А вот грандиозный конгресс-холл «Крылья» — под большим вопросом.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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19 июля в Магнитогорск прилетал президент Владимир Путин. Он провел рабочую встречу с главой региона Алексеем Текслером на котором было объявлено важное решение: часть саммитом ШОС и БРИКС, запланированные на 2020 год, уходят из Челябинска. В частности, президенты стран-участниц не прилетят на Южный Урал. Эта часть мероприятия состоится в Санкт-Петербурге.

Теперь всех волнует, что же будет с объектами, которые возводили к саммиту. Уже точно известно, что выделенные на благоустройства деньги — несколько миллиардов — у Челябинска не заберут.

— Город отвечал за подготовку дорожной части и благоустройство. Здесь работы никакие не остановлены, жизнь продолжается. Практически восемь миллиардов поступило в бюджет Челябинска. Большая часть контрактов уже заключена либо в ближайшее время будет заключена. По остальным контрактам — это только дело времени, — рассказала и.о. мэра Наталья Котова.

Дороги — это хорошо. Но как быть с общественными пространствами, скверами и тротуарами, которых ждут большинство горожан.

— Я думаю, что здесь мы все доведем до конца, и жители Челябинска все равно получат те объекты, скверы и общественные пространства, дороги, которые мы планировали сделать. Все работы будут выполнены в полном объеме. Аэропорт — то же самое. Саммиты не откладываются, не переносятся. Пройдут в обозначенный срок. И к ним будет все сделано, — добавила Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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