В Челябинске продолжается суд над «Дракулой с Сельмаша»

СЕГОДНЯ 14:06 2019-07-22T14:06:15+03:00

Борис жестоко убил одноклассника 20 лет назад, проешл курс лечения и сам устроился в больницу. Фото: СОЦСЕТИ

Коллеги самозванного врача не заподозрили в нем ничего зловещего

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В Ленинском райсуде продолжаются заседания по делу Бориса Кондрашина. Пресса прозвала его «вампиром», поскольку 20 лет назад он убил одноклассника, чтобы совершить эзотерический ритуал. Его приговорили к лечению в психбольнице, выписали оттуда и Кондрашин по поддельному диплому устроился работать в несколько городских поликлиник. Также у него дома обнаружили наркотики.

22 июля в Ленинском райсуде состоялось очередной заседание. Журналистов туда не пускают — поскольку во время заседания называется медицинский диагноз Кондрашина. Однако известно, что на минувшем заседании допрашивали коллег «вампира», которые работали с ним буквально в прошлом году. Ничего подозрительного в его поведении они не замечали.

В этот раз «Дракулу с Сельмаша» также, вероятно, отправят на принудительное лечение, вместо прочих видов наказания. В начале 2000-х о его деле писали все южноуральские газеты. Жуткие подробности можно прочесть в расследовании КП-Челябинск.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/689685" frameborder="0"></iframe> Сыщик рассказал, как расследовал дело врача-вампира из Челябинска 20 лет назад.Андрей АБРАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU