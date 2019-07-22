В Челябинске продолжается суд над «Дракулой с Сельмаша»
В Ленинском райсуде продолжаются заседания по делу Бориса Кондрашина. Пресса прозвала его «вампиром», поскольку 20 лет назад он убил одноклассника, чтобы совершить эзотерический ритуал. Его приговорили к лечению в психбольнице, выписали оттуда и Кондрашин по поддельному диплому устроился работать в несколько городских поликлиник. Также у него дома обнаружили наркотики.
22 июля в Ленинском райсуде состоялось очередной заседание. Журналистов туда не пускают — поскольку во время заседания называется медицинский диагноз Кондрашина. Однако известно, что на минувшем заседании допрашивали коллег «вампира», которые работали с ним буквально в прошлом году. Ничего подозрительного в его поведении они не замечали.
В этот раз «Дракулу с Сельмаша» также, вероятно, отправят на принудительное лечение, вместо прочих видов наказания. В начале 2000-х о его деле писали все южноуральские газеты. Жуткие подробности можно прочесть в расследовании КП-Челябинск.
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Сыщик рассказал, как расследовал дело врача-вампира из Челябинска 20 лет назад.Андрей АБРАМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU