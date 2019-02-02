2019-02-02T17:44:38+03:00
Происшествия

«Пил кровь и поклонялся языческим богам»: следователь, который вел дело «Дракулы из Челябинска», дал интервью

«КП» поговорила с экс-сотрудником прокуратуры о «враче-вампире», который работал в поликлинике [видео]
Андрей АБРАМОВ
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Борис Кондрашин провел 10 лет в больнице для душевнобольных. Вышел и устроился врачом в челябинскую поликлинику.Борис Кондрашин провел 10 лет в больнице для душевнобольных. Вышел и устроился врачом в челябинскую поликлинику.Фото: СОЦСЕТИ
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Вся страна обсуждает историю «врача-вампира» из Челябинска. Борис Кондрашин работал в поликлиниках Ленинского района. Диплом психиатра он купил, потому что иначе получить медицинское образование он никак не мог. В 1999 году на Сельмаше жестоко убили и расчленили школьника. Это сделал 16-летний Кондрашин. Себя он считал темным магом, который должен поглощать души, чтобы стать сильнее.

В сотруднике поликлиники посетители узнали маньяка. Район маленький, и имя Кондрашина здесь все хорошо помнили. Проверили его диплом и пришли домой с обысками. Там нашли крупную партию наркотиков. Сейчас Кондрашин задержан, ему грозит до 10 лет колонии.

«КП — Челябинск» нашла следователя, который 20 лет назад вел дело «Дракулы с Ленинского района». Так парня окрестили газеты. Александр Филатов рассказал, каким богам поклонялся Кондрашин, и чего пытался добиться.

— У него была обнаружена серебряная рюмка со следами крови. Голову убитого так и не нашли. Кондрашин говорил, что выбросил ее в озеро Смолино. Ее искали водолазы, но ничего обнаружить не удалось.

Смотрите эксклюзивное видеоинтервью.

Сыщик рассказал, как расследовал дело врача-вампира из Челябинска 20 лет назад.Андрей АБРАМОВ

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В школе, где учился Кондрашин, с журналистами «КП — Челябинск» не захотели разговаривать. Узнав, о ком мы хотим спросить, директор поспешила закончить разговор. Но мы нашли человека, который был готов говорить. (продолжение)

Врач из Челябинска оказался убийцей, который 20 лет назад расчленил одноклассника и выпил его кровь

Самое жуткое случилось теплым майским днем. Одиннадцатиклассники гоняли в школе сценарий последнего звонка, а после репетиции Борис позвал Илью к себе — закинуться препаратами. И там вколол ему смертельную дозу транквилизатора. Илья уснул и больше не просыпался. (далее)

Психиатры объяснили, почему выпустили из лечебницы челябинского «врача-вампира», убившего друга 20 лет назад

Борис Кондрашин никогда не смог бы поступить в медицинский вуз, но легально устроился в поликлинику и консультировал пациентов. (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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