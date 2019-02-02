«Пил кровь и поклонялся языческим богам»: следователь, который вел дело «Дракулы из Челябинска», дал интервью

Вся страна обсуждает историю «врача-вампира» из Челябинска. Борис Кондрашин работал в поликлиниках Ленинского района. Диплом психиатра он купил, потому что иначе получить медицинское образование он никак не мог. В 1999 году на Сельмаше жестоко убили и расчленили школьника. Это сделал 16-летний Кондрашин. Себя он считал темным магом, который должен поглощать души, чтобы стать сильнее.

В сотруднике поликлиники посетители узнали маньяка. Район маленький, и имя Кондрашина здесь все хорошо помнили. Проверили его диплом и пришли домой с обысками. Там нашли крупную партию наркотиков. Сейчас Кондрашин задержан, ему грозит до 10 лет колонии.

«КП — Челябинск» нашла следователя, который 20 лет назад вел дело «Дракулы с Ленинского района». Так парня окрестили газеты. Александр Филатов рассказал, каким богам поклонялся Кондрашин, и чего пытался добиться.

— У него была обнаружена серебряная рюмка со следами крови. Голову убитого так и не нашли. Кондрашин говорил, что выбросил ее в озеро Смолино. Ее искали водолазы, но ничего обнаружить не удалось.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/689685" frameborder="0"></iframe> Сыщик рассказал, как расследовал дело врача-вампира из Челябинска 20 лет назад.Андрей АБРАМОВ

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