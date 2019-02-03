«Врач-вампир» из Челябинска хранил дома взрывчатку

«Дракула с Ленинского района» — так Бориса Кондрашина называли газеты Челябинска 20 лет назад. В 1999 году он, будучи десятиклассником, убил школьного товарища и расчленил его. На допросе парень сказал, что таким образом совершил ритуальное жертвоприношение языческим богам. При этом Кондрашин пил кровь жертвы. Спустя 20 лет он устроился врачом в челябинскую поликлинику, где его узнали выпускники школы. Сейчас он задержан.

В распоряжении «КП — Челябинск» оказался редкий документ: постановление суда от 2000 года — приговор, который вынесли «вампиру». Публикуем выдержки из текста. Мы позволили себе несколько упростить конструкцию предложений, для облегчения восприятия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/689685" frameborder="0"></iframe> Сыщик рассказал, как расследовал дело врача-вампира из Челябинска 20 лет назад.Андрей АБРАМОВ

РАСЧЛЕНИЛ И ЗАКОНСЕРВИРОВАЛ В ФОРМАЛИНЕ

18 мая 1999 года Кондрашин, страдающий психическим расстройством в форме шизофрении, в силу болезненного состояния имел накмерение лишить жизни своего одноклассника. Пригласил его домой. Ввел ему сильнодействующее вещество — диазепам, что привело к смерти.

Как «врач-вампир» из Челябинска оказался на свободе и устроился на работу психиатром 00:00 00:00

Кондрашин при помощи ножовки расчленил труп, части тела вынес на улицу, оставив в разных местах Ленинского района. Некоторые части тела: кисть, челюсть, глаза поместил в формалин и оставил дома.

Кондрашин приобрел для опытов бертолетовую соль, являющуюся взрывчатым веществом, а также магний, красный фосфор, аммиачную селитру, которые являются компонентами для взрывчатых веществ.

Документ дает четкое представление о том, что за человек устроился на работу в поликлинику.

ГОВОРИЛ, ЧТО ЕМУ 30 ЛЕТ

Одноклассник пояснил суду, что замечал в поведении Кондрашина странности. Тот увлекался магией говорил, что ему уже 30 лет, а после практике в больнице, подробно рассказывал о частях тела, которые перевозил в морге (в морг его взял отец — патологоанатом — прим.ред.).

Другой ученик дополнил: Кондрашин говорил, что окончил мединститут, а в школу ходит, чтобы восполнить некоторые документы. 1 апреля 1999 года Кондрашин предложил ему какое-то лекарство, чтобы вылечить руку, которая у него действительно болела. У Кондрашина дома он выпил порошок и потерял сознание.

Классный руководитель рассказала, что погибшего может характеризовать только с положительной стороны. Кондрашина характеризует как замкнутого, необщительного. Считала, что это у него из-за проблем в семье, т.к. он жил с отцом, а мать от них ушла.

Судебная бумага изобилует жестокими подробностями дела.

«БРЕДОВЫЕ ИДЕИ АГРЕССИВНО-САДИСТСКОГО ХАРАКТЕРА»

Оценив доказательства, суд пришел к выводу — в действиях Кондрашина имеют место признаки преступлений:

— убийства;

— надругательства над телом умершего;

— незаконное хранение психотропных веществ в крупном размере;

— незаконное хранение взрывчатых веществ.

Суд считает, что Кондрашин не подлежит уголовной ответственности за указанные деяния, поскольку в момент совершения страдал хроническим психическим расстройством. Его следует считать невменяемым.

Представляет особую социальную опасность: бредовые идеи агрессивно-садистского характера, гомицидомания (тяга к убийствам — прим. ред.), нарушение критики. Он нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре. От уголовной ответственности освободить (т.е. не отправлять в колонию — прим. ред.).

Заключительный лист постановления суда.

КНИГИ И МЕЧ — УНИЧТОЖИТЬ

Семья погибшего заявила иск о возмещении морального ущерба в размере 1 миллиона рублей. Однако с учетом материального положения матери Кондрашина, суд снизил размер компенсации до 500 тысяч рублей (в то время хорошая трехкомнатная квартира в Челябинске стоила 350 тыс. руб. — прим.ред.).

Вещественные доказательства: взрывчатые вещества, лекарственные препараты, шприцы, самодельный меч, 19 томов книг, простыни, отрезки паласа, одеяла, наволочку, парик — уничтожить. Туфли, брюки, жилет, рубашку, принадлежащие погибшему — передать матери.

Определение может быть обжаловано в Челябинский областной суд в течение 7 суток с момента вынесения.

13 марта 2000 года.

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