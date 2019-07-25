СЕГОДНЯ 07:48 2019-07-25T07:48:15+03:00

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В Челябинске пройдет международный онкологический конгресс. Мероприятие состоится в рамках саммитов ШОС и БРИКС. Подготовка к нему уже началась. 24 июля, Алексей Текслер встретился с ведущими специалистами по лечению рака и представителями Евразийской федерации онкологии и обсудил с ними организационные вопросы предстоящего форума.

Как отметил Алексей Текслер, не только в России, но и в странах ШОС и БРИКС новообразования занимают второе место среди основных причин смертности населения.

— Мне особенно приятно, что ведущие онкологи, люди с мировым именем, вышли с предложением провести в Челябинске в 2020 году большой онкологический конгресс стран-участниц ШОС и БРИКС. У нас работает одно из ведущих учреждений страны — областной центр онкологии и ядерной медицины. Есть современное оборудование для протонного лечения, позитронно-эмиссионной томографии. Есть мощная производственная база компонентов, которая развивается совместно с госкорпорацией «Росатом». Наконец, есть признанные специалисты, способные двигать вперед эту отрасль медицины, — отметил Алексей Текслер.

Итогом онкологического конгресса станет подписание Челябинской противораковой декларации.

ИСТОЧНИК KP.RU