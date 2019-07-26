2019-07-26T09:07:46+03:00
Общество

День поля отметили в Челябинской области

Выставку сельхозпродукции открыл Алексей Текслер
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Алексей Текслер побывал на Дне поля в Чебаркульском районе.Алексей Текслер побывал на Дне поля в Чебаркульском районе.Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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В поселке Тимирязевский под Чебаркулем прошла ежегодная выставка «День поля». На мероприятии южноуральские аграрии представили достижения селекции и новинки сельхозтехники. На открытии побывал глава Челябинской области Алексей Текслер.

— С гордостью отмечу, что сегодня Челябинская область является лидером в Уральском федеральном округе по количеству посевных площадей, по экспорту. Селяне успешно завершили весеннюю кампанию. Сейчас готовы вступить в уборочную страду. Правительство области, со своей стороны, продолжит поддержку сельхозпроизводителей, в том числе в части реализации национальных проектов, — отметил Алексей Текслер.

На выставке достижения представили ученые-аграрии, селекционеры, предприятия аграрной и животноводческой отраслей, производители сельхозтехники и оборудования для АПК. В экспозиции было представлено более 120 единиц сельхозтехники. Более 60 компаний продемонстрировали современные ветпрепараты, средства защиты растений. Также показали племенных сельскохозяйственных животных.

Традиционно День поля проходит в период, когда уже завершился весенний и летний сев, идет заготовка кормов, хозяйства готовятся к уборке урожая. В регионе уже началась заготовка кормов.Предприятия собрали 43 тысячи тонн сена и 100 тысяч тонн сенажа. В хозяйствах завершают обработку полей и подготовку паров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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