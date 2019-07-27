2019-07-27T17:56:30+03:00
Общество

Дети покрылись сыпью после купания в Тургояке

Южноуральцы продолжают жаловаться на пятна от воды
Валентина ВАГАНОВА
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Такая же сыпь еще у четверых девочек. Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Миасс»Такая же сыпь еще у четверых девочек. Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Миасс»
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Жительница Златоуста написала в соцсетях, что ее дочь покрылась сыпью после купания в озере Тургояк. У девочки все тело в пятнах. Тоже самое произошло с ее подружками.

— Вчера, 26 июля, праздновали день рождения дочери на Тургояке, на «Золотых песках», пять девочек покрылись сыпью после купания. Я посмотрела, многие жалуются на сыпь, и многие говорят, что это слухи. Но ведь что-то происходит с водой на Тургояке, — обеспокоена Людмила.

В комментариях многие пользователи написали, что у них тоже были проблемы с кожей после отдыха на этом озере.

— Два часа и внучка покрылась пятнами: и вытирали полотенцем, и вода была прозрачная, дно — камни, а итог опять один и тот же, уже третий год подряд, — написала Елена.

— А теперь почитайте, что такое: «Энтеровирусный везикулярный стоматит». Мы подцепили такую фигню после купания на Тургояке около пансионата «Тургояк». Через несколько дней еще и стоматит во рту вылезет. У меня двойняшки, один все ртом пытался воду хватать. Купались-то всего минут 15. Но вот, видимо, нахватался. Он первый и заболел, но у него больше сыпь по телу. А у второго много во рту было. Одну ночь вообще не спали, он глотал и плакал. Я больше на Тургояк ни ногой, — рассказала Юлия.

Одни пользователи пишут, что это аллергия на цветение, другие — что это укусы насекомых. Между тем, соцсети уже буквально завалены фотографиями пострадавших от воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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