2019-07-29T04:49:24+03:00
Общество

В Челябинске надолго похолодает

Летняя жара закончилась
Ирина КАРЕЛИНА
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Жара в Челябинске сменится дождями и грозами.Жара в Челябинске сменится дождями и грозами.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Еще недавно в Челябинске столбик термометра поднимался выше 30 градусов Цельсия. Жара простояла целый месяц, и горожане даже успели от нее устать. И вот сегодня — дожди, грозы и максимум 21 — 24 градуса днем, сообщает местный гидрометцентр. А МЧС шлет предупреждение: возможны град и порывы ветра до 25 метров в секунду.

В ближайшие дни похолодает. То и дело столбик термометра будет опускаться до +19, а то и 16 градусов. Теплые дни до +25 этим летом еще будут, но прежнего зноя ждать не стоит. Периодически возможны обильные осадки и сильный ветер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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