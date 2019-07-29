В Челябинске надолго похолодает
Еще недавно в Челябинске столбик термометра поднимался выше 30 градусов Цельсия. Жара простояла целый месяц, и горожане даже успели от нее устать. И вот сегодня — дожди, грозы и максимум 21 — 24 градуса днем, сообщает местный гидрометцентр. А МЧС шлет предупреждение: возможны град и порывы ветра до 25 метров в секунду.
В ближайшие дни похолодает. То и дело столбик термометра будет опускаться до +19, а то и 16 градусов. Теплые дни до +25 этим летом еще будут, но прежнего зноя ждать не стоит. Периодически возможны обильные осадки и сильный ветер.
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ИСТОЧНИК KP.RU