В Челябинске надолго похолодает

СЕГОДНЯ 04:48 2019-07-29T04:49:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще недавно в Челябинске столбик термометра поднимался выше 30 градусов Цельсия. Жара простояла целый месяц, и горожане даже успели от нее устать. И вот сегодня — дожди, грозы и максимум 21 — 24 градуса днем, сообщает местный гидрометцентр. А МЧС шлет предупреждение: возможны град и порывы ветра до 25 метров в секунду.

В ближайшие дни похолодает. То и дело столбик термометра будет опускаться до +19, а то и 16 градусов. Теплые дни до +25 этим летом еще будут, но прежнего зноя ждать не стоит. Периодически возможны обильные осадки и сильный ветер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU