В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с бывшим вице-губернатором Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-29T09:22:03+03:00

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После столкновения «Лады» и черного «Лексуса», за рулем которого был бывший замгубернатора Андрей Косилов, в больницу увезли трех человек. В областном минздраве 29 июля рассказали об их состоянии.

— Пациентка, госпитализированная в горбольницу №3 Челябинска с травмой головного мозга, прооперирована, находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние стабильное. Пациент, госпитализированный в больницу Аргаяша, отказался от дальнейшего пребывания в медучреждении, будет проходить лечение по месту жительства, — сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Еще один пострадавший сейчас лечится в больнице Кыштыма.

Напомним, ДТП произошло днем в воскресенье, 28 июля, в Аргаяшском районе. Андрей Косилов выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Весту». 22-летнего водителя и его пассажиров госпитализировали. Сам бизнесмен серьезно не пострадал. В СМИ появилась информация, что он сел за руль пьяным. Но в полиции это не подтверждают.

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ИСТОЧНИК KP.RU