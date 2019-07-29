2019-07-29T09:22:03+03:00
Общество

В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с бывшим вице-губернатором Челябинской области

Из трех раненых в больницах остаются двое
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Сам бизнесмен серьезно не пострадал.Сам бизнесмен серьезно не пострадал.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

После столкновения «Лады» и черного «Лексуса», за рулем которого был бывший замгубернатора Андрей Косилов, в больницу увезли трех человек. В областном минздраве 29 июля рассказали об их состоянии.

— Пациентка, госпитализированная в горбольницу №3 Челябинска с травмой головного мозга, прооперирована, находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние стабильное. Пациент, госпитализированный в больницу Аргаяша, отказался от дальнейшего пребывания в медучреждении, будет проходить лечение по месту жительства, — сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Еще один пострадавший сейчас лечится в больнице Кыштыма.

Напомним, ДТП произошло днем в воскресенье, 28 июля, в Аргаяшском районе. Андрей Косилов выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Весту». 22-летнего водителя и его пассажиров госпитализировали. Сам бизнесмен серьезно не пострадал. В СМИ появилась информация, что он сел за руль пьяным. Но в полиции это не подтверждают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске освятили колокола строящегося кафедрального собора
В Челябинской области пьяный 19-летний бесправник попал в ДТП
На озере Смолино в Челябинске спасли двух пьяных купальщиков
«Кредит одобрен»: в Челябинвестбанке действует специальное предложение по кредитам на любые цели
В Челябинской области грузовой поезд смял иномарку
В Челябинской области мошенники обманывают пенсионеров, предлагая бесплатную проверку евроокон
В Челябинской области назначен аудит по национальным проектам
Стало известно состояние пострадавшей в ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова
В Магнитогорске больше двух недель разыскивают 48-летнего жителя
У жителя Челябинска сняли 299 рублей за поездку на трамвае
Житель Челябинска открыл стрельбу в центре города
Собаки с желтыми бирками появились на улицах Челябинской области
461 раз позвонила жительница Магнитогорска в поликлинику, чтобы записать ребенка на прием
В Челябинске надолго похолодает
«Выглядит устрашающе!»: горожане не поняли нового граффити в центре Челябинска
Сторож детсада напал с бензопилой на пьяницу в Челябинске
Полиция уничтожила поле конопли под Магнитогорском
День ВМФ в Челябинске: моряки встретились возле знаменитого якоря
Пожар на ЧТЗ 28 июля: огонь мог перейти с горящей сауны на соседние дома
На Таганае нашли необычного паука-волка
Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области из-за града и сильного ветра
Пропавший под Челябинском рыбак найден мертвым
Бой Сергей Ковалев — Энтони Ярд 24 августа 2019 года в Челябинске: ради него Крашер отказался от поединка с Альваресом
Пожар в частном секторе в Челябинске тушили с 17 машин