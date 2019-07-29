В Челябинске пассажирам трамваев подарят бесплатную поездку за списанные сверх нормы деньги с карты

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-29T12:36:32+03:00

В Челябинске у пассажира списали за проезд в трамвае 299 рублей с карты. Фото: Андрей АБРАМОВ

В соцсетях обсуждают, как в трамвае с пассажира сняли в 13 раз больше положенного за проезд

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Не так давно в трамваях и троллейбусах Челябинска заработал безналичный расчет: платить можно бесконтактной картой и телефоном с функцией NFC. Но пока не все гладко. В это воскресенье люди в соцсетях пожаловались, что за проезд в трамвае сняли не 23, а 299 рублей. Это не единственный случай в городе. Некоторые СМИ сообщили, что сбой носит массовый характер.

— Вчера к нам обращались двое челябинцев с такими жалобами. О других случаях мне неизвестно. Если есть какие-то проблемы, то это не у нас, а у банка. Дайте мне два дня — за это время разберемся и все объясним. Если с пассажира действительно списали 299 рублей, то деньги вернут на карту и стандартную плату за проезд брать не будут, — сообщил КП-Челябинск директор МУП «Служба организации движения» Василий Муленков.

Во время обсуждения инцидента в соцсетях выдвигают несколько теорий ошибки.

— Вряд ли кондуктор специально что-то нахимичила. Ей либо терминал на неправильную сумму настроили, либо это сбой в банке, — пишут пользователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU