2019-07-29T18:51:44+03:00
Общество

На Южном Урале ночью похолодает до +3 градусов

Летняя жара вернется в регион не скоро
Валентина ВАГАНОВА
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Дожди будут лить всю неделю.Дожди будут лить всю неделю.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Челябинской области всю неделю будут лить дожди, а воздух днем прогреется максимум до +27 градусов, и-то на юге.

В ночь на вторник, 30 июля, похолодает до +3. Холодно будет в горах и низинах. В остальных районах ожидается +8, +13. Такой прогноз дают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. Днем термометры покажут +15, +20. На юге области солнце прогреет воздух до +25.

Ночь на среду, 31 июля, тоже выдастся холодной, в горах будет +4. Днем потеплеет до +27.

До четверга в области сохраняется опасность повышения ветра до 20 м/с при грозах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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