На Южном Урале ночью похолодает до +3 градусов
В Челябинской области всю неделю будут лить дожди, а воздух днем прогреется максимум до +27 градусов, и-то на юге.
В ночь на вторник, 30 июля, похолодает до +3. Холодно будет в горах и низинах. В остальных районах ожидается +8, +13. Такой прогноз дают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. Днем термометры покажут +15, +20. На юге области солнце прогреет воздух до +25.
Ночь на среду, 31 июля, тоже выдастся холодной, в горах будет +4. Днем потеплеет до +27.
До четверга в области сохраняется опасность повышения ветра до 20 м/с при грозах.
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ИСТОЧНИК KP.RU